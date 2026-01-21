Втрати ворога станом на 21 січня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1428 добу повномасштабної війни становлять 1 229 740 осіб.

Втрати Росії у війні на 21 січня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 січня втратила:

особового складу — близько 1 229 740 (+1 170) осіб;

осіб; танків — 11 587 (+8) од.;

од.; бойових броньованих машин — 23 938 (+10) од.;

од.; артилерійських систем — 36 463 (+70) од.;

од.; РСЗВ — 1 621 (+3) од.;

од.; засобів ППО — 1 279 (+0) од.;

літаків — 434 (+0) од.;

гелікоптерів — 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 159 (+1 019) од.;

од.; крилатих ракет — 4 190 (+27) од.;

од.; кораблів і катерів — 28 (+0) од.;

підводних човнів — 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 75 238 (+171) од.;

од.; спеціальної техніки — 4 040 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 січня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

