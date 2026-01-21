- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Втрати ворога станом на 21 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1428 добу повномасштабної війни становлять 1 229 740 осіб.
Втрати Росії у війні на 21 січня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 січня втратила:
- особового складу — близько 1 229 740 (+1 170) осіб;
- танків — 11 587 (+8) од.;
- бойових броньованих машин — 23 938 (+10)од.;
- артилерійських систем — 36 463 (+70) од.;
- РСЗВ — 1 621 (+3) од.;
- засобів ППО — 1 279 (+0) од.;
- літаків — 434 (+0) од.;
- гелікоптерів — 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 159 (+1 019) од.;
- крилатих ракет — 4 190 (+27) од.;
- кораблів і катерів — 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 75 238 (+171) од.;
- спеціальної техніки — 4 040 (+1) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 21 січня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 84 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.