Добове збиття ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня зросло майже на 200%

З середини січня 2026 року добова кількість збитих російських безпілотників Силами оборони України перевищила 1000 одиниць. Раніше в середньому за день знищували близько 350 БпЛА. Таким чином, з 14 січня цей показник зріс майже на 200%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Зокрема, за 21 січня було знищено 1019 безпілотних літальних апаратів типу "Гербера" та інших моделей. Начальник Управління комунікації командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Delo.ua розповів, що одніює з головних причин різкого зростання збитих БпЛА стало те, що армія РФ почала запускати їх у значно більших об’ємах.

"Ворог почав застосовувати в рази більше фронтових FPV-дронів, зокрема типу "Молнія". Формально вони рахуються як FPV, але ситуація змінилася через модернізацію. На ці дрони почали встановлювати оптоволоконний зв’язок, і вони вже працюють не на суто тактичному рівні", — зазначив Ігнат.

За його словами, якщо дрон летить на 50 кілометрів по оптоволокну, то його логічно відносити до оперативно-тактичного класу. Саме тому всі "Молнії" потрапили до цієї категорії — і загальна кількість оперативно-тактичних БПЛА різко зросла.

"Йдеться не лише про FPV, а загалом про дрони, які використовуються на відповідній глибині. До цієї ж категорії входять "Шахеди" та всі інші БПЛА, що атакують уночі: "Гербера", "Італмас", розвідувальні та реактивні безпілотники — якщо говоримо про ударні засоби" — додав Юрій Ігнат.

Він уточнює, що до дронів, які також працюють на оперативно-тактичній глибині, відносять також "Ланцет", "Молнія-1", "Молнія-2" та різні кустарні варіанти. За його словами, не всі з цих дронів можна віднести до цього класу, але противник так їх подає, аргументуючи збільшенням дальності застосування — і відповідно включає до статистики.

"Фактично їх і раніше застосовували, але зараз кількість суттєво зросла. Причина проста — ці дрони дешеві. Одна "Молнія" коштує приблизно $500–600. Тому ворог їх не шкодує", — підкреслює Ігнат.

Нові системи управління та обмін досвідом підвищили ефективність ППО

Начальник протиповітряної оборони Третього армійського корпус, капітан Збройних сил України Віталій Самойленко з позивним "Бочка" зазначає, що на збильшення кількості збитих цілей противника вплинули в першу чергу комплексних змін у побудові та застосуванні системи протиповітряної оборони корпусу.

"Серед основних факторів, що вплинули на ефективність, визначаємо покращення погодних умов, що дозволило застосовувати засоби ППО, зокрема зенітні БпЛА-перехоплювачі, які на даний час є доволі ефективним засобом для знищення повітряного противника", — наголошує Віталій Самойленко.

Другим фактором він називає нарощення спроможностей підрозділів ППО корпусу, побудова ешелонів ППО, які відповідають за різні завдання. За його словами, було сформовано окремий підрозділ ППО корпусного рівня - 1030-й ОЗРДн "Аквіла", який вже виконує бойові задачі із прикриття повітряного простору в загальній смузі корпусу.

"Відбувається обмін досвідом між всіма підрозділами ППО корпусу, а також впровадження нових систем бойового управління, побудови ефективної взаємодій між підрозділами і корпусом", — додає Самойленко.

Він уточнює, що також дуже вплинуло на посилення можливостей з розвідки противника в небі застосування нових зразків РЛС тактичного рівня та вдосконалення підготовки операторів.

"На жаль, ми маємо негативну тенденцію зменшення засобів ближньої дії у військах ППО Сухопутних військ, тому основним засобом знищення повітряного противника є підрозділи зенітних БпЛА-перехоплювачів", — зауважує Віталій Самойленко.

За його словами, результативність ураження повітряних цілей противника підрозділами, що застосовують безпілотні авіаційні комплекси, істотно залежить від погодних умов.

