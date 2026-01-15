Запланована подія 2

Виробництво дронів в Україні у 2025 році зросло утричі порівняно з 2024-м

У 2026 році тенденція не зміниться. Фото: Getty Images

Українські виробники зброї за минулий, 2025-й, рік виготовили у три рази більше безпілотників, ніж за 2024 рік. Крім цього, держава сконцентрувалася й на інших видах далекобійного озброєння, що дозволило прискорити їх темпи й обсяги виробництва.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.  

"Далекобійність стала пріоритетом року, а дрони різних типів – базою оборонної індустрії. Міноборони взяло курс на контрактування 4,5 млн FPV у 2025-му та спрямування понад 110 млрд грн на закупівлю дронів  утричі більше, ніж торік", — підкреслює Федірко.

Він додав, що за минулий рік найбільш затребуваною продукцією стали дрони в усіх ключових сегментах. FPV і мультикоптери закривають масову тактичну роботу підрозділів щодня, тому масштаб давно промисловий. 

"Паралельно різко виросла потреба в далекобійних рішеннях, де deep strike і mid-strike перейшли в системну практику. Третя велика категорія, яка стабільно зростала весь рік, — контрдронові засоби: перехоплювачі, РЕБ, сенсори, зв’язок і все, що підіймає ефективність прикриття об’єктів і зменшує витрату дорогих ракет ППО", — зауважив Ігор Федірко. 

Директор Української ради зброярів також наголосив, що у 2026 році тенденція не зміниться, але вимоги стануть жорсткішими й технологічнішими. За його словами, мають бути застосований захист каналів, швидкі цикли апгрейду під РЕБ, нові частотні профілі, інтеграція з розвідкою та наведенням.

Нагадаємо, понад 90% українських виробників зброї підтримують відкриття експорту.

Автор:
Алік Сахно