Понад 90% українських виробників зброї підтримують відкриття експорту

Експорт зброї є одним із головних пріоритетів для українських представників ВПК на 2026 рік. Для більшості виробників цей процес означає завантаження профіцитних ліній без зменшення поставок для Сил оборони. Гравці ринку очікують на зрозумілу процедуру експорту, яка має з'явитися найближчим часом.

Про це Delo.ua розповів виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

"Готовність виробників висока: 94,4% компаній підтримують відкриття контрольованого експорту, згідно з даними опитування Української ради зброярів. Йдеться виключно про завантаження профіцитних ліній без зняття пріоритету фронту – експортуватиметься лише підтверджений надлишок", — зазначив Федірок.

За його словами, у 2026 році фокус буде на практичних правилах і послідовності кроків: перевірка виробника і номенклатури, міжвідомча оцінка, підтвердження профіциту, рішення про допуск, створення державних запобіжників через нагляд і контроль після поставки.

"Паралельно обговорюється фінансовий запобіжник у вигляді мита або збору з експорту, щоб частина надходжень поверталася у закупівлі для Сил оборони. Для виробників це важливо, бо закладає просту логіку: профіцит конвертується в додаткові внутрішні контракти, а не "зникає" з війни", — заявив він.

Ігор Федірко додає, що у виробників уже є багато робочих контактів і попередніх напрацювань із партнерами, але реальні поставки впираються у три речі — дозвільний механізм в Україні, цикл тестування і сертифікації на стороні партнерів, їхні закупівельні процедури.

"Саме тому перші експортні контракти виглядають реалістично у другій половині 2026 року. До того моменту компанії готуватимуть продукт під комплаєнс і стандарти, проводитимуть демонстрації, доводитимуть документацію, сервіс, навчання, забезпечення запчастинами і ремонтною підтримкою", — підкреслює Федірко.

