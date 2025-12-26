Пільговий лізинг під 5% для ОПК: держава запускає нову програму підтримки зброярів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка відкриває підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) доступ до дешевого фінансового лізингу. Новий механізм дозволить виробникам зброї отримувати необхідне обладнання та транспорт на максимально вигідних умовах.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Гвоздяр, новий механізм дозволить виробникам зброї сплачувати лише 5% річних за лізинговими угодами, тоді як решту витрат покриє держава.

Вона підкреслила, що це допоможе бізнесу інвестувати в модернізацію та розширення виробництва, а сама програма стане доповненням до системи пільгового кредитування, запущеної у листопаді минулого року.

Ключові переваги програми

Програма забезпечує зниження вартості лізингових послуг для суб’єктів ОПК, які мають статус критично важливих. Пільгові умови доступу до транспорту та спецобладнання сприятимуть стабілізації фінансового стану бізнесу, задіяного у забезпеченні потреб Сил оборони.

Пільгові лізингові послуги для оборонних підприємств надаватимуть банки та профільні компанії, які пройдуть відбір згідно з урядовими критеріями.

Перелік організацій, до яких зможуть звернутися зброярі, Міноборони оприлюднить згодом, після впровадження лізингодавцями необхідних внутрішніх продуктів.

На що можна спрямувати кошти?

Підтримка буде надаватися для фінансування цілей, пов’язаних із розробкою, виготовленням, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів, з метою:

придбання і модернізації основних засобів підприємств, зокрема обладнання, техніки подвійного призначення та технологічного устаткування;

придбання транспортних засобів для виробничих та комерційних потреб;

придбання нежитлової нерухомості для ведення господарської діяльності підприємств.

Фінансові умови

Держава встановила чіткі межі для договорів, які можуть претендувати на підтримку:

максимальна сума фінансування за одним договором – до 500 млн грн (або еквівалент в іноземній валюті);

максимальний строк договору – до 5 років;

максимальний розмір базової винагороди лізингодавця – не більше 23% річних;

одноразова комісія за надання послуги лізингу – до 0,75% від суми фінансування.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.