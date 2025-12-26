Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,22

EUR

49,43

--0,26

Наличный курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,65

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Льготный лизинг под 5% для ОПК: государство запускает новую программу поддержки оружейников

минобороны
Государство стимулирует производство оружия через механизм льготного лизинга / Минобороны

Кабинет Министров Украины принял постановление, открывающее предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) доступ к дешевому финансовому лизингу. Новый механизм позволит оружейным производителям получать необходимое оборудование и транспорт на максимально выгодных условиях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Анны Гвоздяр, новый механизм позволит производителям оружия платить лишь 5% годовых по лизинговым соглашениям, тогда как остальные расходы покроет государство.

Она подчеркнула, что это поможет бизнесу инвестировать в модернизацию и расширение производства, а программа станет дополнением к системе льготного кредитования, запущенной в ноябре прошлого года.

Ключевые преимущества программы

Программа обеспечивает снижение стоимости лизинговых услуг для субъектов ОПК, имеющих статус критически важных. Льготные условия доступа к транспорту и спецоборудованию будут способствовать стабилизации финансового состояния бизнеса, задействованного в обеспечении потребностей сил обороны.

Льготные лизинговые услуги для оборонных предприятий будут предоставлять банки и профильные компании, которые пройдут отбор по правительственным критериям.

Список организаций, к которым смогут обратиться оружейники, Минобороны обнародует впоследствии, после внедрения лизингодателями необходимых внутренних продуктов.

На что можно направить деньги?

Поддержка будет предоставляться для финансирования целей, связанных с разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов с целью:

  • приобретение и модернизация основных средств предприятий, в частности оборудования, техники двойного назначения и технологического оборудования;
  • приобретение транспортных средств для производственных и коммерческих нужд;
  • приобретение нежилой недвижимости для ведения хозяйственной деятельности предприятий.

Финансовые условия

Государство установило четкие границы для договоров, которые могут претендовать на поддержку:

  • максимальная сумма финансирования по одному договору – до 500 млн. грн. (или эквивалент в иностранной валюте);
  • максимальный срок договора – до 5 лет;
  • максимальный размер базового вознаграждения лизингодателя – не более 23% годовых;
  • единовременная комиссия за предоставление услуги лизинга – до 0,75% от суммы финансирования.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.

Автор:
Татьяна Бессараб