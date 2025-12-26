Льготный лизинг под 5% для ОПК: государство запускает новую программу поддержки оружейников

Кабинет Министров Украины принял постановление, открывающее предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) доступ к дешевому финансовому лизингу. Новый механизм позволит оружейным производителям получать необходимое оборудование и транспорт на максимально выгодных условиях.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По словам заместителя министра обороны Анны Гвоздяр, новый механизм позволит производителям оружия платить лишь 5% годовых по лизинговым соглашениям, тогда как остальные расходы покроет государство.

Она подчеркнула, что это поможет бизнесу инвестировать в модернизацию и расширение производства, а программа станет дополнением к системе льготного кредитования, запущенной в ноябре прошлого года.

Ключевые преимущества программы

Программа обеспечивает снижение стоимости лизинговых услуг для субъектов ОПК, имеющих статус критически важных. Льготные условия доступа к транспорту и спецоборудованию будут способствовать стабилизации финансового состояния бизнеса, задействованного в обеспечении потребностей сил обороны.

Льготные лизинговые услуги для оборонных предприятий будут предоставлять банки и профильные компании, которые пройдут отбор по правительственным критериям.

Список организаций, к которым смогут обратиться оружейники, Минобороны обнародует впоследствии, после внедрения лизингодателями необходимых внутренних продуктов.

На что можно направить деньги?

Поддержка будет предоставляться для финансирования целей, связанных с разработкой, изготовлением, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов с целью:

приобретение и модернизация основных средств предприятий, в частности оборудования, техники двойного назначения и технологического оборудования;

приобретение транспортных средств для производственных и коммерческих нужд;

приобретение нежилой недвижимости для ведения хозяйственной деятельности предприятий.

Финансовые условия

Государство установило четкие границы для договоров, которые могут претендовать на поддержку:

максимальная сумма финансирования по одному договору – до 500 млн. грн. (или эквивалент в иностранной валюте);

максимальный срок договора – до 5 лет;

максимальный размер базового вознаграждения лизингодателя – не более 23% годовых;

единовременная комиссия за предоставление услуги лизинга – до 0,75% от суммы финансирования.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.