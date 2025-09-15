Запланована подія 2

Кабмин передал Минобороны полномочия по определению критических предприятий ОПК и бронированию их работников

Кабинет министров Украины принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что это решение связано с ликвидацией Министерства по стратегическим отраслям промышленности.

Критерии для определения предприятий критически важны остаются неизменными. Ранее предоставленный статус сохраняется в течение года с момента получения, если компания находится в процессе выполнения соответствующих контрактов.

Новые заявки предприятия могут подавать по электронной почте Минобороны.

Компании, которые официально получат статус критически важных и выполняют государственные оборонные контракты, будут иметь следующие возможности:

  • бронирование 100% военнообязанных работников;
  • доступ к льготному кредитованию под 5% для развития и масштабирования производства.

"Защита кадрового ресурса оборонных предприятий – это вопрос национальной безопасности. Многие ключевые производства работают в самых сложных условиях, чтобы армия своевременно получала современное оружие и технику. Улучшаем условия для их бесперебойной работы", – отметила заместитель Министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

В ведомстве добавили, что это должно обеспечить непрерывную работу оборонных предприятий даже в самых сложных условиях войны, сохранение инновационных команд и выполнение задач для нужд Вооруженных сил и государства.

Напомним, украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов разных дронов в год. БпЛА отечественного производства значительно дешевле иностранных аналогов. Они протестированы на поле боя и наносят 80% всех поражений противника.

Автор:
Татьяна Гойденко