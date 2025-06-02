Украинский ОПК может производить 10 миллионов дронов в год — Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год. БпЛА отечественного производства значительно дешевле иностранных аналогов. Они протестированы на поле боя и наносят 80% всех поражений противника.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства обороны Украины.

В ведомстве сообщили, что заместитель министра обороны Александр Козенко принял участие в форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Во время своего выступления заместитель министра обороны Украины ознакомил участников форума безопасности с возможностями Украины в ОПК и, в частности, в производстве дронов. Он подчеркнул, что украинские дроны значительно дешевле других аналогов, а главное – протестированы в бою.

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов разных дронов в год", — отметил Козенко.

Он также подчеркнул, что, учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА ежедневно, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения. По его словам, беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя.

Как итог своего выступления, замминистра пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.

Напомним, Минобороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.