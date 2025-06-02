Український ОПК може виробляти 10 мільйонів дронів на рік — Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік. БпЛА вітчизняного виробництва значно дешевші за іноземні аналоги. Вони протестовані на полі бою і наносять 80% від всіх уражень противника.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У відомстві повідомили, що заступник міністра оборони Олександр Козенко взяв участь у безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі. Під час свого виступу заступник міністра оборони України ознайомив учасників безпекового форуму із спроможностями України в ОПК та, зокрема, у виробництві дронів. Він підкреслив, що українські дрони значно дешевші за інші аналоги, а головне – протестовані в бою.

"Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік", – зауважив Козенко.

Він також підкреслив, що враховуючи досвід, який набувають українські оператори БпЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники наносять 80% від всіх уражень на полі бою.

Як підсумок свого виступу, заступник міністра запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.

Нагадаємо, Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4.4 рази більше ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.