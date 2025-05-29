Нова технологія: український дрон-матка на базі ШІ доставляє ударні безпілотники на 300 км

Україна вперше застосувала дрон-матку, оснащену штучним інтелектом, яка може доставляти два ударні безпілотні літальні апарати на відстань до 300 кілометрів. Цей інноваційний крок значно розширює можливості українських Збройних сил.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Що відомо про дрон

Дрони на основі штучного інтелекту вже активно використовуються на полі бою. Український оборонний кластер Brave1 розробив нову технологію зі штучним інтелектом, яка підвищує точність і ефективність ударів по ворогу.

Дрон-матка може доставляти два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Ці безпілотники автономно знаходять та уражають різноманітні цілі — від ворожих літаків до систем протиповітряної оборони та важливих об’єктів інфраструктури.

Якщо відстань до цілі менша за 100 км, дрон повертається назад, щоб його можна було використати знову.

Вартість однієї місії становить приблизно 10 000 доларів, що у сотні разів дешевше за запуск ракети.

При цьому система працює без GPS: SmartPilot орієнтується за допомогою камер, візуально-інерційної навігації та LIDAR, що підвищує точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає і вибирає цілі.

Довідково:

Brave1 – це платформа для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки.

Нагадаємо, Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.