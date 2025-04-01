В Україні вперше випробували FPV-дрони на оптоволокні з дальністю понад 20 км

Оборонний кластер Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.

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Про це інформує пресслужба Brave1.

"Це вже друге випробування Brave1 з теми оптоволокна, і воно показало суттєву еволюцію. Якщо перші українські дрони на оптоволокні літали лише на 5-10 км, цього разу успішно протестували далекобійні рішення, що можуть уражати ворога на дистанціях понад 20 км", — відзначила директорка українського кластера оборонних технологій Brave1 Наталія Кушнерська.

Про випробування та дрони

Зазначається, що через використання росіянами засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) зараз одним із найбільш затребуваних видів дронів на фронті є невразливі до РЕБу дрони на оптоволокні.

Серед переваг оптоволокна:

Повна невразливість до РЕБ — такі дрони зможуть виконувати бойові завдання, незважаючи на радіоелектронні завади.

Невидимість для ворога — відсутність радіовипромінювання унеможливлює їх виявлення засобами радіорозвідки.

Якісний зв’язок — стабільна та чітка передача відео навіть на великих відстанях.

Відсутність впливу фактору радіогоризонту.

Оптоволоконний зв’язок має ключове значення і для наземних роботів, оскільки на суходолі ще більше перешкод, що можуть спричинити втрату сигналу. Тому під час заходу також були присутні сім виробників наземних роботизованих комплексів (НРК) на оптоволокні, які провели тестові заїзди.

Довідково:

Brave1 – це платформа для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки.

Нагадаємо, що вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.