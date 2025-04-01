В Украине впервые испытали FPV-дроны на оптоволокне с дальностью более 20 км

Оборонный кластер Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.

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Об этом сообщает прессслужба Brave1.

"Это уже второе испытание Brave1 по теме оптоволокна, и оно показало существенную эволюцию. Если первые украинские дроны на оптоволокне летали всего на 5-10 км , на этот раз успешно протестировали дальнобойные решения, которые могут поражать врага на дистанциях украинских классеров" - отметила директор украинского кластера оборонных технологий Brave1 Наталья Кушнерская.

Об испытаниях и дронах

Отмечается, что из-за использования россиянами средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сейчас одним из самых востребованных видов дронов на фронте являются неуязвимые к РЭБу дроны на оптоволокне.

Среди преимуществ оптоволокна:

Полная неуязвимость к РЭБ – такие дроны смогут выполнять боевые задания, несмотря на радиоэлектронные помехи.

Невидимость для врага — отсутствие радиоизлучения делает невозможным их обнаружение средствами радиоразведки.

Качественная связь – стабильная и четкая передача видео даже на больших расстояниях.

Отсутствие влияния фактора радиогоризонта.

Оптоволоконная связь имеет ключевое значение и для наземных роботов, поскольку на суше еще больше помех, которые могут повлечь за собой потерю сигнала. Поэтому во время мероприятия также присутствовало семь производителей наземных роботизированных комплексов (НРК) на оптоволокне, проведших тестовые заезды.

Справка:

Brave1 – это платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.

Напомним, что вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.