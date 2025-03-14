Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ дроны WinFly украинского производства

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в ВСУ беспилотные авиационные комплексы WinFly украинского производства.



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Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Комплексы WinFly используют дроны, построенные на разных типах рам. Украинские разработчики создали эти беспилотники, опираясь на советы и опыт работающих с БПЛА на передовой.

В частности, применены определенные инженерные решения по повышению безопасности экипажей во время боевой работы и устойчивости дронов к вражеским средствам радиоэлектронного противодействия.

Отмечается, что "птички" комплексов скоростные и хорошо маневрируют. Могут поражать не только полевые укрытия и движущиеся наземные вражеские цели, но и преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны.

Производство дронов в Украине.

В конце прошлого года было принято постановление Кабинета Министров Украины "Оружие победы", где сформированы четкие требования к производителям украинского оружия, в частности, определенных видов дронов-бомберов и дронов-разведчиков. Так, при условии локализации более чем на 50% от удельной стоимости всех компонентов, они могут получать от государства гарантированные долгосрочные контракты на три, пять или десять лет.

В январе Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий. В рамках трехстороннего соглашения частный разработчик предоставил лицензионное разрешение на производство БПЛА на базе одного из госпредприятий, относящихся к сфере управления Минобороны.

Ожидается, что произведенная продукция будет доставляться подразделениям ВСУ, а после отработки технологии производства и ее масштабирования предприятие сможет самостоятельно участвовать в тендерах Агентства оборонных закупок и других потенциальных заказчиков.