Украинские разработчики представили новый FPV-дрон "Оборотень": какие характеристики

Украинский производитель боевых FPV-дронов "Дики Шершни" (Wild Hornets) представил новый дрон-перехватчик "Оборотень" (Werewolf), ставший самым быстрым FPV-дроном в Украине. Его создали для уничтожения воздушных целей противника.

Об этом сообщили в компании.

Характеристики "Оборотня":

Максимальная скорость – до 200 км/ч (во время тестов зафиксировано 205 км/ч);

– до 200 км/ч (во время тестов зафиксировано 205 км/ч); Рабочая высота – до 5 км;

– до 5 км; Скорость набора высоты – 1 км за 23 секунды.

В видеопрезентации производитель показал, как "Оборотень" атакует российские разведывательные и ударные БПЛА. По словам команды "Диких Шершней", дрон уже уничтожил немало враждебных целей.

Отмечается, что "Оборотень" является упрощенной версией FPV-перехватчика Sting, который создан специально для борьбы с массово используемыми Россией иранскими Shahed. Sting был представлен осенью 2024 г. и уже показал свою эффективность.

В феврале 2025 г. компания протестировала новую модификацию Sting, которая теперь имеет двойную продолжительность полета и увеличенную до 200 км/ч скорость.

Благодаря появлению таких высокоскоростных дронов украинские военные получают новые возможности для борьбы с враждебными БПЛА и авиацией.

Что известно о компании "Дикие Шершни"

" Дикие Шершни " — украинская MilTech компания и благотворительная организация, специализирующаяся на разработке и производстве боевых FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины, зарегистрирована 18 сентября 2023 года.

Компания занимается изготовлением многофункциональных FPV-дронов, поставляемых Силам обороны Украины. За год существования проекта "Дикие Шершни" передали в войска более 15 000 FPV-дронов разного размера и назначения, а также сотни единиц антенного оборудования, ретрансляторов, пультов и очков.

В штате компании около 25 инженеров, которые способны производить примерно 100 дронов в день.

В октябре 2024 года "Дикие Шершни" анонсировали серийное производство дронов-перехватчиков для борьбы с ирано-российскими ударными дронами типа Shahed.

Кроме того, компания представила многофункциональный дрон "Королева шершней", успешно прошедший боевые испытания и готовый к серийному производству.