Українські розробники представили новий FPV-дрон "Перевертень": які характеристики

Український виробник бойових FPV-дронів "Дикі Шершні" (Wild Hornets) представив новий дрон-перехоплювач "Перевертень" (Werewolf), який став найшвидшим FPV-дроном в Україні. Його створили для знищення повітряних цілей противника.

Про це повідомили в компанії.

Характеристики "Перевертня":

Максимальна швидкість – до 200 км/год (під час тестів зафіксовано 205 км/год);

– до 200 км/год (під час тестів зафіксовано 205 км/год); Робоча висота – до 5 км;

– до 5 км; Швидкість набору висоти – 1 км за 23 секунди.

У відеопрезентації виробник показав, як "Перевертень" атакує російські розвідувальні та ударні БпЛА. За словами команди "Диких Шершнів", дрон уже знищив чимало ворожих цілей.

Зазначається, що "Перевертень" є спрощеною версією FPV-перехоплювача Sting, який створений спеціально для боротьби з іранськими Shahed, що масово використовуються Росією. Sting був представлений восени 2024 року і вже показав свою ефективність.

У лютому 2025 року компанія протестувала нову модифікацію Sting, яка тепер має подвійну тривалість польоту та збільшену до 200 км/год швидкість.

Завдяки появі таких високошвидкісних дронів українські військові отримують нові можливості для боротьби з ворожими БпЛА та авіацією.

Що відомо про компанію "Дикі Шершні"

"Дикі Шершні" — українська MilTech компанія та благодійна організація, яка спеціалізується на розробці та виробництві бойових FPV-дронів для Збройних Сил України, зареєстрована 18 вересня 2023 року.

Компанія займається виготовленням багатофункціональних FPV-дронів, які постачає Силам оборони України. За рік існування проєкту "Дикі Шершні" передали у війська понад 15 000 FPV-дронів різного розміру та призначення, а також сотні одиниць антенного обладнання, ретрансляторів, пультів та окулярів.

У штаті компанії близько 25 інженерів, які здатні виробляти приблизно 100 дронів на день.

У жовтні 2024 року "Дикі Шершні" анонсували серійне виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з ірано-російськими ударними дронами типу Shahed.

Крім того, компанія представила багатофункціональний дрон "Королева шершнів", який успішно пройшов бойові випробування та готовий до серійного виробництва.