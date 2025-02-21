На закупівлі дронів у Prozorro витратили 15,4 млрд грн у 2024 році

У 2024 році на закупівлі безпілотників у Prozorro уклали угод на 15,4 млрд грн. Це майже у 6 разів більше, ніж у 2023 році (2,6 млрд грн).

Про це повідомляє TI Ukraine.

Зазначається, що DJI Mavic різних модифікацій — найпопулярніший дрон, який купували на Prozorro. Торік на закупівлю цих квадрокоптерів витратили щонайменше 10,7 млрд грн, що складає 64% від загальної суми договорів. Серед інших цивільних дронів, другим за популярністю після DJI Mavic є Autel. У 2024 році через Prozorro їх придбали майже на 600 млн грн.

Хто придбав найбільше дронів

За даними аналітиків, торік найбільша сума контрактів — 3,5 млрд грн — припала на Держспецзв'язку. Агенція оборонних закупівель посіла друге місце, вона законтрактувала дронів майже на 3 млрд грн. Трійку лідерів закриває Управління оборонної роботи Запорізької ОДА з результатом 1,3 млрд грн.

2,5 млрд грн витратили 9 міст

У топ-10 міських рад, які витратили найбільше коштів на закупівлю дронів увійшли 9 обласних центрів: Київ, Львів, Вінниця, Луцьк, Житомир, Дніпро, Рівне, Івано-Франківськ, Хмельницький, та Кривий Ріг. Загалом вони витратили на дрони 2,5 млрд грн.

Водночас варто зазначити, що у дослідженні DOZORRO йдеться лише про відкриті контракти, інформація про які є в електронній системі публічних закупівель. Частина закупівель дронів може бути непублічною, адже у жовтні Міністерство оборони повідомляло, що за 10 місяців 2024 року спільно з Міністерством цифрової трансформації законтрактовано 1,6 млн одиниць БпЛА різних типів на загальну суму понад 114 млрд грн.

Зауважимо, Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.

ДОВІДКА:

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TI Ukraine допомогла створити та згодом передала державі системи Prozorro, Prozorro.Продажі, eHealth та Prozvit. Також команда впровадила Рейтинги прозорості та підзвітності міст, розбудувала спільноту DOZORRO для контролю за публічними закупівлями та співзаснувала коаліцію RISE UA, що захищає доброчесність і ефективність у відбудові.