На закупки дронов у Prozorro потратили 15,4 млрд грн в 2024 году

В 2024 году на закупки беспилотников у Prozorro заключили сделок на 15,4 млрд грн. Это почти в 6 раз больше, чем в 2023 году (2,6 млрд. грн.).

Об этом сообщает TI Ukraine.

Отмечается, что DJI Mavic разных модификаций – самый популярный дрон , который покупали на Prozorro. В прошлом году на закупку этих квадрокоптеров потратили не менее 10,7 млрд грн, что составляет 64% от общей суммы договоров. Среди других гражданских дронов, вторым по популярности после DJI Mavic является Autel. В 2024 году из-за Prozorro их приобрели почти на 600 млн. грн.

Кто приобрел больше дронов

По данным аналитиков, в прошлом году самая большая сумма контрактов - 3,5 млрд грн - пришлась на Госспецсвязи . Агентство оборонных закупок заняло второе место, оно законтрактовало дронов почти на 3 млрд грн. Тройку лидеров закрывает Управление оборонной работы Запорожской ОГА с результатом 1,3 млрд. грн.

2,5 млрд грн потратили 9 городов

В топ-10 городских советов , которые потратили больше средств на закупку дронов вошли 9 областных центров: Киев, Львов, Винница, Луцк, Житомир, Днепр, Ровно, Ивано-Франковск, Хмельницкий, и Кривой Рог. В общей сложности они потратили на дроны 2,5 млрд грн.

В то же время, стоит отметить, что в исследовании DOZORRO говорится лишь об открытых контрактах, информация о которых есть в электронной системе публичных закупок. Часть закупок дронов может быть непубличной, ведь в октябре Министерство обороны сообщало , что за 10 месяцев 2024 года совместно с Министерством цифровой трансформации законтрактовано 1,6 млн единиц БПЛА разных типов на общую сумму более 114 млрд грн.

Отметим, что Министерство обороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.

СПРАВКА:

Transparency International Ukraine – аккредитованный представитель глобального движения Transparency International, которое с 2012 года помогает Украине становиться сильнее. Организация комплексно подходит к разработке и внедрению изменений в целях снижения уровня коррупции в отдельных сферах.

TI Ukraine помогла создать и впоследствии передала государству системы Prozorro, Prozorro.Продажи, eHealth и Prozvit. Также команда внедрила Рейтинги прозрачности и подотчетности городов, построила сообщество DOZORRO для контроля за публичными закупками и соосновала коалицию RISE UA, защищающую добродетель и эффективность восстановления.