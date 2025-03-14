Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дрони WINFLY українського виробництва

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва.



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Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Комплекси WINFLY використовують дрони, побудовані на різних типах рам. Українські розробники створили ці безпілотники, спираючись на поради та досвід тих, хто працює з БПЛА на передовій.

Зокрема, застосовано певні інженерні рішення щодо підвищення безпеки екіпажів під час бойової роботи та стійкості дронів до ворожих засобів радіоелектронної протидії.

Зазначається, що "пташки" комплексів швидкісні та добре маневрують. Можуть уражати не лише польові укриття та наземні рухомі ворожі цілі, але й переслідувати та знищувати ворожі розвідувальні дрони.

Виробництво дронів в Україні

Наприкінці минулого року була ухвалена постанова Кабінету Міністрів України “Зброя перемоги”, де сформовані чіткі вимоги до виробників української зброї, зокрема, певних видів дронів-бомберів і дронів-розвідників. Так, за умови локалізації на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів, вони можуть отримувати від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або десять років.

В січні Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. У рамках тристоронньої угоди приватний розробник надав ліцензійний дозвіл на виробництво БПЛА на базі одного з держпідприємств, що належать до сфери управління Міноборони.

Очікується, що вироблена продукція буде доставлятися підрозділам ЗСУ, а після відпрацювання технології виробництва та її масштабування, підприємство зможе самостійно брати участь в тендерах Агентства оборонних закупівель та інших потенційних замовників.