Новая технология: украинский дрон-матка на базе ИИ доставляет ударные беспилотники на 300 км

Украина впервые применила дрон-матку, оснащенную искусственным интеллектом, которая может доставлять два ударных беспилотных летательных аппарата на расстояние до 300 километров. Этот инновационный шаг значительно расширяет возможности украинских вооруженных сил.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Что известно о дроне

Дроны на основе искусственного интеллекта уже активно используются на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 разработал новую технологию с искусственным интеллектом, повышающую точность и эффективность ударов по врагу.

Дрон-матка может доставлять два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Эти беспилотники автономно находят и поражают различные цели – от вражеских самолетов до систем противовоздушной обороны и важных объектов инфраструктуры.

Если расстояние до цели менее 100 км, дрон возвращается назад, чтобы его можно было использовать снова.

Стоимость одной миссии составляет примерно 10 000 долларов США, что в сотни раз дешевле запуска ракеты.

Система работает без GPS: SmartPilot ориентируется с помощью камер, визуально-инерционной навигации и LIDAR, что повышает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цели.

Справка:

Brave1 – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.

Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.