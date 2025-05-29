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Новая технология: украинский дрон-матка на базе ИИ доставляет ударные беспилотники на 300 км
Украина впервые применила дрон-матку, оснащенную искусственным интеллектом, которая может доставлять два ударных беспилотных летательных аппарата на расстояние до 300 километров. Этот инновационный шаг значительно расширяет возможности украинских вооруженных сил.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Что известно о дроне
Дроны на основе искусственного интеллекта уже активно используются на поле боя. Украинский оборонный кластер Brave1 разработал новую технологию с искусственным интеллектом, повышающую точность и эффективность ударов по врагу.
Дрон-матка может доставлять два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Эти беспилотники автономно находят и поражают различные цели – от вражеских самолетов до систем противовоздушной обороны и важных объектов инфраструктуры.
Если расстояние до цели менее 100 км, дрон возвращается назад, чтобы его можно было использовать снова.
Стоимость одной миссии составляет примерно 10 000 долларов США, что в сотни раз дешевле запуска ракеты.
Система работает без GPS: SmartPilot ориентируется с помощью камер, визуально-инерционной навигации и LIDAR, что повышает точность. Искусственный интеллект самостоятельно распознает и выбирает цели.
Справка:
Brave1 – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.
Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.