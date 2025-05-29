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"Батон Оптик": ВСУ получили новый ударный дрон
Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства «Батон Оптик».
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.
Характеристики ударного дрона
Отмечается, что квадрокоптер Батон Оптик имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления.
Мощности боевого заряда, несущего этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиций и складов боеприпасов врага. Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.
В зависимости от комплектации беспилотники Батон Оптик снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.
Напомним, Министерство обороны Украины в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.
Об украинском оружии
Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.
Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.