"Батон Оптик": ВСУ получили новый ударный дрон

Министерство обороны кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах Украины беспилотные авиационные комплексы украинского производства «Батон Оптик».

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Характеристики ударного дрона

Отмечается, что квадрокоптер Батон Оптик имеет легкую раму, оборудован высокопроизводительными двигателями, емкостным аккумулятором и оптоволоконным каналом управления.

Мощности боевого заряда, несущего этот дрон, достаточно для поражения тактических автомобилей, огневых позиций и складов боеприпасов врага. Эти дроны способны выполнять задачи в сложных погодных условиях.

В зависимости от комплектации беспилотники Батон Оптик снаряжаются сумеречной или тепловизионной камерами.

Напомним, Министерство обороны Украины в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.