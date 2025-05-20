Отечественная линейка дронов на оптоволокне Хищник REBOFF прошла кодификацию

Украинская компания 3DTech стала первым отечественным производителем, завершившим процедуру кодификации линейки оптоволоконных беспилотных авиационных комплексов Хищник REBOFF в Министерстве обороны Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Отмечается, что все большее количество боевых операций выполняют FPV-дроны на оптоволокне, устойчивые к действию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Дроны компания 3DTech имеют катушки с оптоволокном протяженностью от 10 до 20 км, что позволяет эффективно их использовать в зависимости от потребностей боевых подразделений.

Разработка украинских оптоволоконных БПАК началась в 2023 году. В ходе испытаний дроны успешно преодолевали водные препятствия (реки и озера) и проходили над линиями электропередач на скорости до 143 км/ч. В 2024 году первые тестовые партии попали на фронт и продемонстрировали перспективность масштабирования этого технологического направления.

Сегодня портфолио компании-производителя состоит из пяти оптоволоконных моделей, уже поставляемых в боевые бригады и эффективно применяемых операторами FPV-дронов.

Хищник REBOFF 10 Lite 10KM

Рассчитан на отражение штурмов и городских боев. Его эффективное расстояние – 8-9 км, ведь обычно пилоты закладывают 10-20% волокна на маневрирование и погодные обстоятельства. Дрон может нести боевую нагрузку в 1.8 кг, что делает ее максимально эффективной на коротких дистанциях.

В компании отмечают, что эта модель демонстрирует наибольшую эффективность из-за относительно малого расстояния работы. Ведь чем больше расстояние, тем выше риск перебить волокно.

Хищник REBOFF 10 Lite 15KM

Бюджетный дрон раскрывает свой потенциал на переднем крае ЛБЗ, как при работе по технике, так и для маневров внутри помещений.

Боевой части весом в 1.5 килограмма предостаточно для уничтожения бронированной техники кумулятивом или живой силы поразительными элементами.

Хищник 13 REBOFF 20KM

Эта модель с катушкой на 20 км особенно эффективна.

БпАК оснащен двумя батарейными блоками. Благодаря такому инженерному решению дрон лучше балансируется, становится более маневренным и удобным в управлении.

Хищник REBOFF 15KM

В боевых условиях оператор останавливает дрон у вражеской логистической линии и может ждать в засаде в течение часов, пока не появится приоритетная цель.

Эта модель питается от одного батарейного блока 8S3P 13 500 mAh, тогда как в версиях на 20-25 км используется два таких блока. Уменьшение количества батарей позволило увеличить боевую нагрузку.

Хищник REBOFF 10KM

Дрон способен нести наибольший в линейке полезный вес – 2.2 кг – на расстояние до 10 км. Это делает его полезным для отражения вражеских наступлений, работы на переднем крае и во время городских боев.

Вся линейка из 5 БпАК рассчитана для выполнения полетов на высоте до 500 м на скорости до 70 км/ч. Однако некоторые модели во время тестов успешно разматывали катушку на скорости до 143 км/ч.

В настоящее время компания готовится к кодификации дронов с катушками на 25 и 30 км, что позволит улучшить способности ВСУ и эффективно уничтожать технику и живую силу в тылу врага.

Напомним, Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.