Вітчизняна лінійка дронів на оптоволокні Хижак REBOFF пройшла кодифікацію

Українська компанія 3DTech стала першим вітчизняним виробником, який завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних безпілотних авіаційних комплексів Хижак REBOFF у Міністерстві оборони України.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Зазначається, що все більшу кількість бойових операцій виконують FPV-дрони на оптоволокні, що є стійкими до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Дрони компанія 3DTech мають котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км, що дозволяє ефективно їх використовувати залежно від потреб бойових підрозділів.

Розробка українських оптоволоконних БпАК розпочалася у 2023 році. Під час випробувань дрони успішно долали водні перешкоди (річки та озера) та проходили над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год. У 2024 році перші тестові партії потрапили на фронт та продемонстрували перспективність масштабування цього технологічного напрямку.

Сьогодні портфоліо компанії-виробника складається з п’яти оптоволоконних моделей, які вже постачаються в бойові бригади та ефективно застосовуються операторами FPV-дронів.

Хижак REBOFF 10 Lite 10KM

Розрахований на відбиття штурмів та для міських боїв. Його ефективна відстань – 8-9 км, адже зазвичай пілоти закладають 10-20% волокна на маневрування і погодні обставини. Дрон може нести бойове навантаження у 1.8 кг, що робить його максимально ефективним на коротких дистанціях.

В компанії наголошують, що ця модель демонструє найбільшу ефективність через відносно малу відстань роботи. Адже чим більша відстань, тим вище ризик перебити волокно.

Хижак REBOFF 10 Lite 15KM

Бюджетний дрон, що розкриває свій потенціал на передньому краї ЛБЗ, як при роботі по техніці, так і для маневрів всередині приміщень.

Бойової частини вагою у 1.5 кілограма більш ніж достатньо для знищення броньованої техніки кумулятивом або живої сили вражаючими елементами.

Хижак 13 REBOFF 20KM

Ця модель з котушкою на 20 км є особливо ефективною. Вона підходить для знищення ворожих гармат, мінометів та систем РЕБ.

БпАК оснащено двома батарейними блоками. Завдяки такому інженерному рішенню дрон краще балансується, стає більш маневреним та зручним у керуванні.

Хижак REBOFF 15KM

У бойових умовах оператор зупиняє дрон біля ворожої логістичної лінії й може чекати у засідці протягом годин, поки не з'явиться пріоритетна ціль.

Ця модель живиться від одного батарейого блоку 8S3P 13 500 mAh, тоді як у версіях на 20-25 км використовується дві таких блоки. Зменшення кількості батарей дозволило збільшити бойове навантаження.

Хижак REBOFF 10KM

Дрон здатний нести найбільшу в лінійці корисну вагу – 2.2 кг – на відстань до 10 км. Це робить його корисним для відбиття ворожих наступів, роботи на передньому краї та під час міських боїв.

Вся лінійка з 5 БпАК розрахована для виконання польотів на висоті до 500 м на швидкості до 70 км/год. Проте деякі моделі під час тестів успішно розмотували котушку на швидкості до 143 км/год.

Наразі компанія готується до кодифікації дронів з котушками на 25 та 30 км, що дозволить покращити спроможності ЗСУ та ефективно знищувати техніку та живу силу у тилу ворога.

Нагадаємо, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.