"Громило Оптик" офіційно на озброєнні ЗСУ: Міноборони збільшує закупівлю дронів на оптоволокні

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс “Громило Оптик” українського виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Потужніші "Громили"

Безпілотники "Громило" різних модифікацій тривалий час успішно виконують завдання у підрозділах ЗСУ, та вже уразили значну кількість ворожої техніки.

Виробник відреагував на запити з фронту, випустивши "Громили" зі збільшеними на 10 дюймів рамами. Ці модифіковані дрони мають достатню вибухову силу для ураження танків з додатковим захистом та добре укріплених вогневих позицій.

Ці дрони обладнали оптоволоконним типом управління. Безпілотники оснащені відеосистемами (на вибір) з денною, сутінковою або нічною (тепловізійною) камерами, що забезпечують точну і надійну ідентифікацію цілей у будь-який час доби. Дрони "Громило Оптик" вже використовують військові підрозділи. Вже є підтвердження ураження танків, бронетранспортерів та вогневих позицій ворога.

"З початку 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації вже близько 40 зразків безпілотних авіаційних комплексів на оптоволоконному каналі управління, зокрема півтора десятка з них – упродовж квітня. Наші виробники швидко реагують на виклики фронту", – зазначив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Нагадаємо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.