"Генерал Черешня": ЗСУ отримали новий FPV-дрон з електродвигуном

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання безпілотний FPV-авіакомплекс "Генерал Черешня".

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Характеристики дрону: чим особливий

Зазначається, що коптери комплексу "Генерал Черешня" базуються на рамах різного типорозміру. Ці літальні апарати мають потужні електродвигуни.

Цільове спорядження безпілотників бойовими частинами залежить від варіанту застосування. Залежно від розміру рами, коптери можуть нести на собі вибуховий заряд, розрахований на ураження броньованих транспортних засобів ворога, автомобілів, бліндажів.

Крім того, комплекс "Генерал Черешня" може бути розгорнуто і підготовлено до роботи за лічені хвилини. Це надзвичайно важливо для забезпечення безпеки екіпажу.

Нагадаємо, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зауважимо, Міноборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.