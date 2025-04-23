"Генерал Черешня": ВСУ получили новый FPV-дрон с электродвигателем

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию беспилотный FPV-авиакомплекс "Генерал Черешня".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Характеристики дрона: чем особенный

Отмечается, что коптеры комплекса "Генерал Черешня" базируются на рамах разного типоразмера. Эти летательные аппараты обладают мощными электродвигателями.

Целевое снаряжение беспилотников боевыми частями зависит от варианта применения. В зависимости от размера рамы коптеры могут нести на себе взрывной заряд, рассчитанный на поражение бронированных транспортных средств врага, автомобилей, блиндажей.

Кроме того, комплекс "Генерал Черешня" может быть развернут и подготовлен к работе в считанные минуты. Это очень важно для обеспечения безопасности экипажа.

Напомним, Минобороны приступило к лицензированному производству современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Отметим, что Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.