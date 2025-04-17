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ВСУ будут использовать "бронеамфибию": какие характеристики наземного роботизированного комплекса (ФОТО)

Парк наземных роботов Сил обороны пополнил уникальный НРК-амфибия
Парк наземных роботов Сил обороны пополнил уникальный НРК-амфибия

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины дистанционно управляемую самоходную бронированную платформу UNEX UGV украинского производства.

Об этомсообщила пресс-служба Минобороны.

Какие характеристики

Отмечается, что самоходная платформа построена на специальном шасси, обеспечивающем исключительную мобильность в самых сложных условиях. Платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду. Деление веса между осями и широкие шины создают давление на поверхность меньше, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники.

Как отмечают в оборонном ведомстве, во время демонстрации "бронеамфибия" проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

Кроме того, "амфибия" одолевает водные препятствия, поваленные деревья, большие камни, рвы.

Фото 2 — ВСУ будут использовать "бронеамфибию": какие характеристики наземного роботизированного комплекса (ФОТО)

UNEX UGV устойчива к радиоэлектронной борьбе, имеет надежную систему радиоуправления, программируемый автопилот, мощные аккумуляторы. Может быть изготовлена в резких модификациях – с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминированию и т.д.

Как сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин, с начала широкомасштабного вторжения оборонное ведомство кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Силах обороны почти 80 наземных роботизированных комплексов украинского производства, из них полтора десятка — в 2025 году. Они выполняют широкий спектр задач: проводят штурмовые и оборонные действия, разведку, минирование и разминирование, наблюдение, логистические задания, эвакуацию.

Об украинском оружии

Отныне вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.

Автор:
Светлана Манько