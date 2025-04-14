Боевые работы в действии: 50 команд испытали разработки на полигоне (ФОТО)

Кластер оборонных технологий Brave1 провел наиболее масштабные в Украине испытания наземных роботов, в ходе которых протестировали более 70 роботизированных комплексов от 50 украинских производителей. Проверяли связь на дальних дистанциях, грузоподъемность и устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Об этом сообщает прессслужба Brave1.

Что известно об испытаниях

В ходе испытаний наземные роботизированные комплексы (НРК) преодолевали дистанцию до 10 км, демонстрируя грузоподъемность и соответствие заявленным техническим характеристикам. Тесты проходили в условиях, максимально приближенных к боевым: с непредсказуемым маршрутом и активным радиоэлектронным подавлением с переменными частотами.

По итогам испытаний большинство платформ подтвердили свою эффективность как в перевозке грузов, так и при прохождении длинных дистанций.

"Сегодня беспилотные системы выполняют на поле боя широкий спектр задач. Если раньше доминировали БПЛА, то сейчас активно развиваются и наземные решения. Во время тестов мы успешно проверили новые системы связи для НРК, которые позволяют преодолевать значительные расстояния. Это может стать настоящим прорывом в сфере военной логистики и эвакуации раненых", - отметили в Brave1.

Главное преимущество наземных роботизированных комплексов над беспилотниками – значительно большая грузоподъемность, что позволяет выполнять широкий спектр специализированных задач. Если воздушные дроны способны нести до 40 кг, то наземные платформы могут транспортировать грузы весом в несколько сотен килограммов – от снаряжения и продовольствия до взрывчатки для миссий типа "камикадзе".

В то же время, эффективное использование НРК на больших расстояниях требует особых технологических решений в сфере связи и проходимости, поскольку наземный рельеф создает значительно больше препятствий, чем воздушное пространство.

Наземные работы Brave1 на передовой

Наземные роботизированные комплексы, созданные участниками кластера Brave1, уже активно используются в подразделениях ВСУ и сил обороны. В частности, их используют 3-я, 5-я, 59-я и 92-я отдельные штурмовые бригады, включая 108-й батальон "Волки Да Винчи", а также подразделения НГУ, "Хартия", ГУР, ЦСО "А" СБУ и другие.

В дальнейшем Brave1 сосредоточится на разработке тактики боевого применения роботов – в частности, для логистики и эвакуации раненых, а также на создании боевых платформ с оптимальным балансом между огневой мощностью и мобильностью.

Справка:

Brave1 – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.

Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.