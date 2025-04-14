Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,39

--0,02

EUR

46,92

+1,07

Наличный курс:

USD

41,01

40,90

EUR

46,88

46,58

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Боевые работы в действии: 50 команд испытали разработки на полигоне (ФОТО)

робот, испытание
В Украине опробовали передовые разработки Brave1.

Кластер оборонных технологий Brave1 провел наиболее масштабные в Украине испытания наземных роботов, в ходе которых протестировали более 70 роботизированных комплексов от 50 украинских производителей. Проверяли связь на дальних дистанциях, грузоподъемность и устойчивость к радиоэлектронной борьбе.

Об этом сообщает прессслужба Brave1.

Что известно об испытаниях

В ходе испытаний наземные роботизированные комплексы (НРК) преодолевали дистанцию до 10 км, демонстрируя грузоподъемность и соответствие заявленным техническим характеристикам. Тесты проходили в условиях, максимально приближенных к боевым: с непредсказуемым маршрутом и активным радиоэлектронным подавлением с переменными частотами.

По итогам испытаний большинство платформ подтвердили свою эффективность как в перевозке грузов, так и при прохождении длинных дистанций.

"Сегодня беспилотные системы выполняют на поле боя широкий спектр задач. Если раньше доминировали БПЛА, то сейчас активно развиваются и наземные решения. Во время тестов мы успешно проверили новые системы связи для НРК, которые позволяют преодолевать значительные расстояния. Это может стать настоящим прорывом в сфере военной логистики и эвакуации раненых", - отметили в Brave1.

Главное преимущество наземных роботизированных комплексов над беспилотниками – значительно большая грузоподъемность, что позволяет выполнять широкий спектр специализированных задач. Если воздушные дроны способны нести до 40 кг, то наземные платформы могут транспортировать грузы весом в несколько сотен килограммов – от снаряжения и продовольствия до взрывчатки для миссий типа "камикадзе".

В то же время, эффективное использование НРК на больших расстояниях требует особых технологических решений в сфере связи и проходимости, поскольку наземный рельеф создает значительно больше препятствий, чем воздушное пространство.

Наземные работы Brave1 на передовой

Наземные роботизированные комплексы, созданные участниками кластера Brave1, уже активно используются в подразделениях ВСУ и сил обороны. В частности, их используют 3-я, 5-я, 59-я и 92-я отдельные штурмовые бригады, включая 108-й батальон "Волки Да Винчи", а также подразделения НГУ, "Хартия", ГУР, ЦСО "А" СБУ и другие.

В дальнейшем Brave1 сосредоточится на разработке тактики боевого применения роботов – в частности, для логистики и эвакуации раненых, а также на создании боевых платформ с оптимальным балансом между огневой мощностью и мобильностью.

Фото 2 — Боевые работы в действии: 50 команд испытали разработки на полигоне (ФОТО)
Фото 3 — Боевые работы в действии: 50 команд испытали разработки на полигоне (ФОТО)
Фото 4 — Боевые работы в действии: 50 команд испытали разработки на полигоне (ФОТО)
Фото 5 — Боевые работы в действии: 50 команд испытали разработки на полигоне (ФОТО)

Справка:

Brave1   – платформа для объединения государственных и частных инициатив по разработке инновационных решений в интересах сил обороны и безопасности.

Напомним, Brave1 провел масштабные испытания FPV-дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, которые могут преодолевать расстояние более 20 км. Более 15 производителей беспилотников протестировали свои разработки на полигоне, проходя маршрут с препятствиями и отрабатывая цели.

Автор:
Ольга Опенько