Бойові роботи в дії: 50 команд випробували розробки на полігоні (ФОТО)

Кластер оборонних технологій Brave1 провів наймасштабніші в Україні випробування наземних роботів, під час яких протестували понад 70 роботизованих комплексів від 50 українських виробників. Перевіряли зв’язок на дальніх дистанціях, вантажопідйомність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Про це інформує пресслужба Brave1.

Що відомо про випробування

Під час випробувань наземні роботизовані комплекси (НРК) долали дистанцію до 10 км, демонструючи вантажопідйомність та відповідність заявленим технічним характеристикам. Тести проходили в умовах, максимально наближених до бойових: з непередбачуваним маршрутом та активним радіоелектронним придушенням зі змінними частотами.

За підсумками випробувань більшість платформ підтвердили свою ефективність — як у перевезенні вантажів, так і при проходженні довгих дистанцій.

"Сьогодні безпілотні системи виконують на полі бою широкий спектр завдань. Якщо раніше домінували БпЛА, то нині активно розвиваються й наземні рішення. Під час тестів ми успішно перевірили нові системи зв’язку для НРК, які дозволяють долати значні відстані. Це може стати справжнім проривом у сфері військової логістики та евакуації поранених із сірої зони", — зазначили в Brave1.

Головна перевага наземних роботизованих комплексів над безпілотниками — значно більша вантажопідйомність, що дозволяє виконувати широкий спектр спеціалізованих завдань. Якщо повітряні дрони здатні нести до 40 кг, то наземні платформи можуть транспортувати вантажі вагою в кілька сотень кілограмів — від спорядження та продовольства до вибухівки для місій типу "камікадзе".

Водночас ефективне використання НРК на великих відстанях потребує особливих технологічних рішень у сфері зв’язку та прохідності, оскільки наземний рельєф створює значно більше перешкод, ніж повітряний простір.

Наземні роботи Brave1 на передовій

Наземні роботизовані комплекси, створені учасниками кластера Brave1, уже активно застосовуються в підрозділах ЗСУ та сил оборони. Зокрема, їх використовують 3-тя, 5-та, 59-та і 92-га окремі штурмові бригади, включно з 108-м батальйоном "Вовки Да Вінчі", а також підрозділи НГУ, "Хартія", ГУР, ЦСО "А" СБУ та інші.

Надалі Brave1 зосередиться на розробці тактики бойового застосування роботів — зокрема для логістики та евакуації поранених, а також на створенні бойових платформ з оптимальним балансом між вогневою потужністю й мобільністю.

Довідково:

Brave1 – це платформа для об'єднання державних та приватних ініціатив з розробки інноваційних рішень в інтересах сил оборони і безпеки.

Нагадаємо, Brave1 провів масштабні випробування FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням, які можуть долати відстань понад 20 км. Понад 15 виробників безпілотників протестували свої розробки на полігоні, проходячи маршрут із перешкодами та відпрацьовуючи заходи на ціль.