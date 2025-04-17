ЗСУ використовуватимуть "бронеамфібію": які характеристики наземного роботизованого комплексу (ФОТО)

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони України дистанційно керовану самохідну броньовану платформу UNEX UGV українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Які характеристики

Зазначається, що самохідна платформа побудована на спеціальному шасі, яке забезпечує виняткову мобільність у найскладніших умовах. Платформа легко пересувається по воді, плавнях, болоту, трясовині, піску, складній поверхні та кризі. Розподіл ваги між осями і широкі шини створюють тиск на поверхню менший, ніж нога піхотинця. Завдяки цьому платформа не активує міни, призначені для ураження автомобільної та броньованої техніки.

Як наголошують в оборонному відомстві, під час демонстрації "бронеамфібія" проїхала по керамічній тарілці і чашці з кавою, не пошкодивши їх.

Крім того, "амфібія" долає водні перешкоди, повалені дерева, великі каміння, рови. Безпілотна платформа UNEX UGV може виїжджати з води на кригу. Працює у складних погодних умовах за різних температур.

UNEX UGV стійка до систем радіоелектронної боротьби, має надійну систему радіоуправління, програмований автопілот, потужні акумулятори. Може бути виготовлена у різких модифікаціях – з бойовим модулем, системою РЕБ, для виконання завдань з логістики, евакуації, розмінування тощо.

Як повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін, з початку широкомасштабного вторгнення оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони майже 80 наземних роботизованих комплексів українського виробництва, з них півтора десятка – у 2025 році. Вони виконують широкий спектр завдань: проводять штурмові та оборонні дії, розвідку, мінування та розмінування, спостереження, логістичні завдання, здійснюють евакуацію.

Про українську зброю

Відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій арені під єдиним брендом Zbroya. Ідеться про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка відродилася й розвинулася за три роки повномасштабного російського вторгнення.

Додамо, що в 2025 році Міноборони вже уклало контракти з 12 українськими виробниками озброєння в рамках ініціативи “Зброя Перемоги” на суму близько 130 млрд грн.