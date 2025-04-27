"Громило Оптик" официально на вооружении ВСУ: Минобороны увеличивает закупку дронов на оптоволокне

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс "Громило Оптик" украинского производства.

Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Более мощные "Громилы"

Беспилотники "Громило" различных модификаций долго успешно выполняют задачи в подразделениях ВСУ, и уже поразили значительное количество вражеской техники.

Производитель отреагировал на запросы с фронта, выпустив "Громиллы" с увеличенными на 10 дюймов рамами. Эти модифицированные дроны обладают достаточной взрывной силой для поражения танков с дополнительной защитой и хорошо укрепленных огневых позиций.

Эти дроны оборудовали оптоволоконным типом управления. Беспилотники оснащены видеосистемами (по выбору) с дневной, сумеречной или ночной (тепловизионной) камерами, обеспечивающими точную и надежную идентификацию целей в любое время суток. Дроны "Громило Оптик" уже используют военные подразделения. Уже есть подтверждение поражения танков, бронетранспортеров и огневых позиций противника.

"С начала 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации уже около 40 образцов беспилотных авиационных комплексов на оптоволоконном канале управления, в том числе полтора десятка из них – в течение апреля. Наши производители быстро реагируют на вызовы фронта", – отметил замминистра обороны Украины Валерий Чуркин.

Напомним, Минобороны Украины представило планы закупок беспилотных летательных аппаратов на 2025 год. Общая сумма финансирования превысит 44 млрд грн, значительная часть средств будет направлена на закупку FPV-дронов, в том числе моделей, оснащенных оптоволоконным управлением.