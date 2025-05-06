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Україна та НАТО об'єднують зусилля для боротьби з FPV-дронами на оптоволокні
Україна разом із НАТО запускає новий етап програми NATO Innovation Challenge для розробки ефективних способів протидії FPV-дронам, які використовують оптоволоконне керування. Ініціативу координує спільний центр JATEC за участю Командування НАТО з питань трансформації.
Про це інформує пресслужба Міноборони.
Спільна ініціатива НАТО й України
Хакатон, що пройде 20 червня в Таллінні (Естонія), продовжує зусилля України та НАТО з пошуку ефективних рішень для протидії сучасним загрозам з повітря. Попередній NATO InnovationChallenge був присвячений протидії керованим авіабомбам (КАБ).
FPV-дрони на оптоволокні, які майже не реагують на засоби РЕБ, стали серйозною загрозою для України та НАТО. У відповідь JATEC оголосив конкурс на інноваційні технології для їх виявлення, відстеження та знешкодження, йдеться в пресслужбі.
Заявки приймаються до 30 травня.
До участі в конкурсі запрошують оборонні компанії з країн НАТО та України.
Пріоритет — розробка систем виявлення, відстеження та ураження FPV-дронів. На попередньому етапі розглядатимуть лише заявки від організацій із країн-членів Альянсу, але українські проєкти можуть долучитися на наступних етапах.
Організатори закликають розробити інноваційні концепції, системи та інтегровані архітектури для виявлення, наведення, відстеження та нейтралізації FPV-дронів на оптоволокні.
Запропоновані технологічні рішення мають відповідати низці критеріїв, зокрема:
- виявляти дрони на відстані 500 м;
- працювати вдень, вночі та за складних погодних умов;
- бути легким, вагою до 100 кг;
- бути економічно ефективним (вартість до 100 тисяч $).
Оголошення фіналістів відбудеться 5 червня, а презентація обраних технологічних рішень - 20 червня в Таллінні (Естонія).
Реєстрація для участі за посиланням.
Нагадаємо, Міністерство оборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4.4 рази більше ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.