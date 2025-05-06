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Украина и НАТО объединяют усилия по борьбе с FPV-дронами на оптоволокне
Украина вместе с НАТО запускает новый этап программы NATO Innovation Challenge для разработки эффективных способов противодействия FPV-дронам, использующим оптоволоконное управление. Инициативу координирует совместный центр JATEC с участием командования НАТО по трансформации.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Совместная инициатива НАТО и Украины
Хакатон, который пройдет 20 июня в Таллинне (Эстония), продолжает усилия Украины и НАТО по поиску эффективных решений по противодействию современным угрозам с воздуха. Предыдущий NATO InnovationChallenge был посвящен противодействию управляемым авиабомбам (КАБ).
FPV-дроны на оптоволокне, почти не реагирующие на средства РЭБ, стали серьезной угрозой для Украины и НАТО. В ответ JATEC объявил конкурс на инновационные технологии для их обнаружения, отслеживания и обезвреживания, говорится в пресс-службе.
Заявки принимаются до 30 мая.
К участию в конкурсе приглашаются оборонные компании из стран НАТО и Украины.
Приоритет – разработка систем обнаружения, отслеживания и поражения FPV-дронов. На предварительном этапе будут рассматриваться только заявки от организаций из стран-членов Альянса, но украинские проекты могут присоединиться на следующих этапах.
Организаторы призывают разработать инновационные концепции, системы и интегрированные архитектуры для выявления, наведения, отслеживания и нейтрализации FPV-дронов на оптоволокне.
Предлагаемые технологические решения должны соответствовать ряду критериев, в частности:
- обнаруживать дроны на расстоянии 500 м;
- работать днем, ночью и при сложных погодных условиях;
- быть лёгким, весом до 100 кг;
- быть экономически эффективным (стоимость до 100 тысяч $).
Объявление финалистов состоится 5 июня, а презентация избранных технологических решений – 20 июня в Таллинне (Эстония).
Регистрация для участия по ссылке.
Напомним, Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.