Украина и НАТО объединяют усилия по борьбе с FPV-дронами на оптоволокне

Украина вместе с НАТО запускает новый этап программы NATO Innovation Challenge для разработки эффективных способов противодействия FPV-дронам, использующим оптоволоконное управление. Инициативу координирует совместный центр JATEC с участием командования НАТО по трансформации.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Совместная инициатива НАТО и Украины

Хакатон, который пройдет 20 июня в Таллинне (Эстония), продолжает усилия Украины и НАТО по поиску эффективных решений по противодействию современным угрозам с воздуха. Предыдущий NATO InnovationChallenge был посвящен противодействию управляемым авиабомбам (КАБ).

FPV-дроны на оптоволокне, почти не реагирующие на средства РЭБ, стали серьезной угрозой для Украины и НАТО. В ответ JATEC объявил конкурс на инновационные технологии для их обнаружения, отслеживания и обезвреживания, говорится в пресс-службе.

Заявки принимаются до 30 мая.

К участию в конкурсе приглашаются оборонные компании из стран НАТО и Украины.

Приоритет – разработка систем обнаружения, отслеживания и поражения FPV-дронов. На предварительном этапе будут рассматриваться только заявки от организаций из стран-членов Альянса, но украинские проекты могут присоединиться на следующих этапах.

Организаторы призывают разработать инновационные концепции, системы и интегрированные архитектуры для выявления, наведения, отслеживания и нейтрализации FPV-дронов на оптоволокне.

Предлагаемые технологические решения должны соответствовать ряду критериев, в частности:

обнаруживать дроны на расстоянии 500 м;

работать днем, ночью и при сложных погодных условиях;

быть лёгким, весом до 100 кг;

быть экономически эффективным (стоимость до 100 тысяч $).

Объявление финалистов состоится 5 июня, а презентация избранных технологических решений – 20 июня в Таллинне (Эстония).

Регистрация для участия по ссылке.

Напомним, Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 330 образцов беспилотных систем украинского производства, что в 4.4 раза больше, чем в предыдущем году, когда было допущено 75 образцов.