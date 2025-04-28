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Міноборони минулоріч допустило до експлуатації понад 330 зразків вітчизняних БпЛА

дрон, БпЛА, військовий
Міноборони у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 вітчизняних БпЛА. Фото: facebook.com/army.of.drones

Міністерство оборони України у 2024 році допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4.4 рази більше ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.

Про це написав заступника міністра оборони України Валерій Чуркін у своїй колонці на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що українська армія у протистоянні агресії  ВС РФ зробила ставку на розвиток військових технологій як асиметричну відповідь на кількісну перевагу ворога в людях і техніці. При цьому підсумок протистояння значною мірою залежатиме від здатності системно та швидко нарощувати виробництво новітніх інструментів війни.

"У секторі безпілотних систем ми здійснили серйозний прорив. Понад 95% БПЛА, які нині застосовуються на фронті, – українського виробництва", – зазначив Валерій Чуркін.

За його словами, чим більше нових інструментів війни – тим більше спроможностей у наших військових на полі бою. При цьому основну увагу необхідно зосередити на випуск відносно дешевих та ефективних засобів ураження.

"Чим більше нових інструментів війни – тим більше спроможностей у наших воїнів на полі бою. Пріоритетну увагу необхідно зосередити на випуск відносно дешевих та ефективних засобів ураження. Маємо завдавати масштабних втрат ворогу меншими затратами ", – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, міністерство оборони спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю, що стало важливим фактором для розвитку українського технологічного сектору.

Автор:
Тетяна Ковальчук