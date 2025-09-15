Кабмін передав Міноборони повноваження щодо визначення критичних підприємств ОПК та бронювання їхніх працівників

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що це рішення пов’язане з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості.

Критерії для визначення підприємств критично важливими залишаються незмінними. Раніше наданий статус зберігається протягом року з моменту отримання, якщо компанія перебуває у процесі виконання відповідних контрактів.

Нові заявки підприємства можуть подавати на електронну пошту Міноборони.

Компанії, які офіційно отримають статус критично важливих і виконують державні оборонні контракти, матимуть такі можливості:

бронювання 100% військовозобов’язаних працівників;

доступ до пільгового кредитування під 5% для розвитку та масштабування виробництва.

"Захист кадрового ресурсу оборонних підприємств – це питання національної безпеки. Багато ключових виробництв працюють у найскладніших умовах, щоб армія своєчасно отримувала сучасну зброю та техніку. Покращуємо умови для їхньої безперебійної роботи", – наголосила заступниця Міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

У відомстві додали, що це має забезпечити безперервну роботу оборонних підприємств навіть у найскладніших умовах війни, збереження інноваційних команд і виконання завдань для потреб Збройних сил та держави.

Нагадаємо, український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік. БпЛА вітчизняного виробництва значно дешевші за іноземні аналоги. Вони протестовані на полі бою і наносять 80% від всіх уражень противника.