Правительство одобрило обновленный цифровой Реестр оружейников: что изменится для участников оборонного рынка

Кабинет Министров Украины официально одобрил постановление о создании модернизированной электронной базы производителей и поставщиков оборонной продукции.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, обновленный реестр станет фундаментом для эффективного взаимодействия государства и оборонно-промышленного комплекса, ориентированного на первоочередные нужды фронта.

Преимущества для участников оборонного рынка

Внедрение электронной системы кардинально изменит подход к выбору контрагентов.

Заказчики получат доступ к актуальному и защищенному справочнику поставщиков, что позволит проводить глубокую оценку рисков и избегать сотрудничества с недобросовестными компаниями.

В то же время, для честных производителей создаются прозрачные условия участия в тендерах, что стимулирует здоровую конкуренцию.

Военно-политическое руководство страны получит возможность анализировать реальные возможности отечественной оборонки для принятия стратегических решений.

Безопасность данных и антикоррупционный контроль

Учитывая специфику отрасли, Реестр оружейников будет функционировать как закрытая система с четко распределенными правами доступа. Это гарантирует высокий уровень защиты информации и минимизирует риск утечки чувствительных данных об оборонных мощностях.

Кроме составляющей безопасности, цифровизация процессов позволит значительно снизить коррупционные риски, автоматизируя проверку поставщиков и делая каждый этап закупки подотчетным и понятным для государства.

"Информация относительно украинских оружейников в военное время является чувствительной и малодоступной. Поэтому раньше заказчики обращались напрямую к конкретным поставщикам или искали их неформально, что уменьшало конкуренцию и могло создавать коррупционные или риски безопасности. Реестр оружейников станет безопасным «мостиком» между государственными заказчиками в сфере обороны и производителями", — пояснила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Оксана Ферчук.

Напомним, Кабмин принял постановление, передающее Министерству обороны функции по определению критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и организации бронирования их работников.