Уряд схвалив оновлений цифровий Реєстр зброярів: що зміниться для учасників оборонного ринку

Кабінет Міністрів України офіційно ухвалив постанову про створення модернізованої електронної бази виробників і постачальників оборонної продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, оновлений реєстр стане фундаментом для ефективної взаємодії держави та оборонно-промислового комплексу, орієнтованої на першочергові потреби фронту.

Переваги для учасників оборонного ринку

Впровадження електронної системи кардинально змінить підхід до вибору контрагентів.

Замовники отримають доступ до актуального та захищеного довідника постачальників, що дозволить проводити глибоку оцінку ризиків і уникати співпраці з недобросовісними компаніями.

Водночас для чесних виробників створюються прозорі умови участі в тендерах, що стимулює здорову конкуренцію.

Військово-політичне керівництво країни отримає змогу аналізувати реальні спроможності вітчизняної оборонки для прийняття стратегічних рішень.

Безпека даних та антикорупційний контроль

З огляду на специфіку галузі, Реєстр зброярів функціонуватиме як закрита система з чітко розподіленими правами доступу. Це гарантує високий рівень захисту інформації та мінімізує ризики витоку чутливих даних про оборонні потужності.

Окрім безпекової складової, цифровізація процесів дозволить значно знизити корупційні ризики, автоматизуючи перевірку постачальників та роблячи кожен етап закупівлі підзвітним і зрозумілим для держави.

"Інформація щодо українських зброярів у воєнний час є чутливою і малодоступною. Тому раніше замовники зверталися напряму до конкретних постачальників або шукали їх неформально, що зменшувало конкуренцію та могло створювати корупційні або безпекові ризики. Реєстр зброярів стане безпечним "містком" між державними замовниками у сфері оборони та виробниками", — пояснила заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Оксана Ферчук.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, якою передав Міністерству оборони функції з визначення критичності підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та організації бронювання їхніх працівників.