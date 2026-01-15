Более 90% украинских производителей оружия поддерживают открытие экспорта

Экспорт оружия — один из главных приоритетов для украинских представителей ВПК на 2026 год. Для большинства производителей этот процесс означает загрузку профицитных линий без уменьшения поставок для сил обороны. Игроки рынка ожидают понятную процедуру экспорта, которая должна появиться в ближайшее время.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

"Готовность производителей высока: 94,4% компаний поддерживают открытие контролируемого экспорта, согласно данным опроса Украинского совета оружейников. Речь идет исключительно о загрузке профицитных линий без снятия приоритета фронта - будет экспортироваться только подтвержденный излишек", - отметил Федирок.

По его словам, в 2026 году фокус будет на практических правилах и последовательности шагов: проверка производителя и номенклатуры, межведомственная оценка, подтверждение профицита, решение о допуске, создание государственных предохранителей через надзор и контроль после поставки.

"Параллельно обсуждается финансовый предохранитель в виде пошлин или сбора с экспорта, чтобы часть поступлений возвращалась в закупки для Сил обороны. Для производителей это важно, потому что закладывает простую логику: профицит конвертируется в дополнительные внутренние контракты, а не "исчезает" с войны", — заявил он.

Игорь Федирко добавляет, что у производителей уже много рабочих контактов и предварительных наработок с партнерами, но реальные поставки упираются в три вещи — разрешительный механизм в Украине, цикл тестирования и сертификации на стороне партнеров, их закупочные процедуры.

"Именно поэтому первые экспортные контракты выглядят реалистично во второй половине 2026 года. К тому моменту компании будут готовить продукт под комплайенс и стандарты, проводить демонстрации, доказывать документацию, сервис, обучение, обеспечение запчастями и ремонтной поддержкой", — подчеркивает Федирко.

