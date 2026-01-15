Производство дронов в Украине в 2025 году выросло втрое по сравнению с 2024-м

Украинские производители оружия за прошлый, 2025-й, год изготовили в три раза больше беспилотников, чем за 2024 год. Кроме того, государство сконцентрировалось и на других видах дальнобойного вооружения, что позволило ускорить их темпы и объемы производства.

Об этом Delo.ua рассказал исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.

"Дальнобойность стала приоритетом года, а дроны разных типов – базой оборонной индустрии. Минобороны взяло курс на контрактирование 4,5 млн FPV в 2025-м и направление более 110 млрд грн на закупку дронов – втрое больше, чем в прошлом году", — подчеркивает Федирко.

Он добавил, что за прошлый год наиболее востребованной продукцией стали дроны во всех ключевых сегментах. FPV и мультикоптеры закрывают массовую тактическую работу подразделений каждый день, поэтому масштаб давно промышленный.

"Параллельно резко выросла потребность в дальнобойных решениях, где deep strike и mid-strike перешли в системную практику. Третья большая категория, которая стабильно росла весь год — контрдроновые средства: перехватчики, РЭБ, сенсоры, связь и все, что поднимает эффективность прикрытия объектов и уменьшает расход дорогостоящих ракет ПВО", — отметил Игорь Федирко.

Директор Украинского совета оружейников также подчеркнул, что в 2026 году тенденция не изменится, но требования станут более жесткими и технологичными. По его словам, должна быть применена защита каналов, быстрые циклы апгрейда под РЭБ, новые частотные профили, интеграция с разведкой и наводкой.

Напомним, более 90% украинских оружейных производителей поддерживают открытие экспорта.