Сотни миллионов убытков и 300 магазинов под угрозой: в АТБ назвали последствия разрушения склада

В результате российской атаки произошедшей 3 июня дронами по Днепру полностью разрушен распределительный центр сети АТБ. Объект площадью 37,5 тысяч квадратных метров полностью прекратил работу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник управления по корпоративным коммуникациям корпорации АТБ Сергей Демченко в комментарии "Суспільному".

На месте разрушений работают эксперты и профильные сотрудники компании, которые оценивают масштабы повреждений находившейся внутри здания и продукции.

"Сейчас сложно говорить о цифрах, потому что еще идут и подсчеты, работают эксперты, сотрудники компаний, но можно говорить, что эти убытки будут насчитывать где-то сотни миллионов гривен", - отметил Демченко.

Уничтоженный распределительный центр отвечал за поставку продуктов питания и товаров первой необходимости около 300 магазинов АТБ в Днепропетровской и Запорожской областях.

В компании заверили, что разрушение большого логистического узла не приведет к коллапсу в поставках. Сеть уже приступила к экстренной перестройке логистических цепей.

"Мы уже приступили к перераспределению потоков поставок. Главная задача — обеспечить бесперебойное наличие товаров в магазинах, которые зависели от этого центра. Процесс продолжается, но мы уверены, что завершим его в оптимально сжатые сроки. Наши покупатели не испытают дефицита продуктов на полках", — подчеркнул спикер АТБ.

Важнейшим фактором в компании называют безопасность людей: в результате прямого попадания беспилотника ни один из работников не пострадал. Во время воздушной тревоги весь персонал находился в обустроенном укрытии.

Напомним, 3 июня, российские военные совершили массированную атаку на Днепр и Днепровский район. Враг попал в логистическую инфраструктуру города, в частности, под удар попали складские помещения ведущей украинской сети продуктовых супермаркетов АТБ.