Сотні мільйонів збитків та 300 магазинів під загрозою: в АТБ назвали наслідки знищення складу

Внаслідок російської атаки дронами по Дніпру, що відбулася 3 червня, повністю знищено розподільчий центр мережі АТБ. Наразі об'єкт площею 37,5 тисяч квадратних метрів повністю припинив роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник управління з корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко в коментарі "Суспільному".

На місці руйнувань працюють експерти та профільні співробітники компанії, які оцінюють масштаби пошкоджень будівлі та продукції, що знаходилася всередині.

"Зараз складно казати про цифри, тому що ще йдуть і підрахунки, працюють експерти, співробітники компаній, але можна казати, що ці збитки будуть налічувати десь сотні мільйонів гривень", — зазначив Демченко.

Знищений розподільчий центр відповідав за постачання продуктів харчування та товарів першої необхідності до близько 300 магазинів АТБ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У компанії запевнили, що руйнування великого логістичного вузла не призведе до колапсу в постачанні. Мережа вже розпочала екстрену перебудову логістичних ланцюгів.

"Вже почалася робота, щоб перерозподілити ланцюги поставок, логістику, для того, щоб забезпечити безперебійне постачання продуктів харчування і товарів першої необхідності ті магазини, які підпорядковувалися цьому розподільчому центру. Робота ще триває, але ми впевнені, що вона буде виконана в оптимально стислі терміни і наші покупці не відчують дефіцит продуктів", — підкреслив речник АТБ.

Найважливішим фактором у компанії називають безпеку людей: внаслідок прямого влучання безпілотника жоден із працівників не постраждав. Під час повітряної тривоги весь персонал перебував в облаштованому укритті.

Нагадаємо, 3 червня, російські військові здійснили масовану атаку на Дніпро та Дніпровський район. Ворог поцілив у логістичну інфраструктуру міста, зокрема під удар потрапили складські приміщення провідної української мережі продуктових супермаркетів АТБ.