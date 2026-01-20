Навчання без боєприпасів: в Україні створюють VR-тренажер для ППО

Українська компанія Atmaraksi розробить VR-симулятор зенітної гармати ЗУ-23 для навчання військових. Замовником проєкту став навчальний центр “Десна”, де планують використовувати віртуальну реальність для відпрацювання наведення та стрільби без витрат боєприпасів.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Мілітарний".

Atmaraksi розробить VR-симулятор зенітної гармати

У навчальному центрі "Десна" готують VR-навчання для розрахунків зенітної гармати ЗУ-23. Віртуальний тренажер дозволить військовим відпрацьовувати наведення та стрільбу по повітряних цілях без витрат боєприпасів і без зношування техніки. Розробкою симулятора займається українська компанія Atmaraksi.

У компанії зазначають, що тренажер передбачає відстеження рухів і позиціонування операторів, створення фізично коректних моделей озброєння та інтеграцію VR-комплексу, що дозволить максимально наблизити навчання до умов реальної стрільби.

Основна ідея рішення полягає в тому, щоб дати розрахункам можливість повноцінно тренуватися без прив’язки до полігонів і без використання бойових боєприпасів. На тлі масового застосування дронів зенітні гармати ЗУ-23 в Україні залишаються одним із ефективних інструментів протидії повітряним загрозам, а рівень підготовки операторів безпосередньо впливає на результат на бойових позиціях.

Про Atmaraksi

Atmaraksi (Атмараксі) — українська інженерна компанія, що спеціалізується на розробці VR та AR-рішень для оборонного, освітнього й промислового секторів. Компанія створює інноваційні тренажери для підготовки військових, зокрема симулятори стрільби, протидії дронам та роботи зенітних установок ЗУ-23, а також розробляє рішення для реабілітації та освітніх програм.

Компанію засновано у 2013 році. Наразі її тренажери використовують понад 100 підрозділів Збройних сил України. Розробки Atmaraksi інтегруються з міжнародними стандартами, зокрема стандартами НАТО, що дозволяє застосовувати їх у різних форматах підготовки та навчання.

В оборонному напрямку компанія зосереджується на створенні VR-тренажерів для навчання стрільбі з кулеметів і РПГ-7, а також симуляторів протидії FPV-дронам. Серед нових проєктів - VR-симулятор зенітної установки ЗУ-23, який розробляється для навчального центру "Десна".

Окрім військових рішень, Atmaraksi працює над цивільними VR-проєктами, зокрема у сфері реабілітації військових і цивільних осіб із ПТСР та фантомним болем, а також над освітніми продуктами для шкільного курсу "Захист України".

У компанії наголошують на інноваційному підході до розробок: їхні рішення базуються на реалістичних фізичних моделях озброєння, точному відстеженні рухів і комплексній інтеграції віртуальної реальності, що дозволяє ефективно готувати фахівців у максимально наближених до реальних умовах.

