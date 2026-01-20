Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Учеба без боеприпасов: в Украине создают VR-тренажер для ПВО

война, ВСУ, военные
В Украине создают VR-тренажер ЗУ-23 для обучения военных / Генштаб ВСУ

Украинская компания Atmaraksi разработает VR-симулятор зенитной пушки ЗУ-23 для обучения военных. Заказчиком проекта стал учебный центр “Десна”, где планируют использовать виртуальную реальность для отработки наведения и стрельбы без затрат боеприпасов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Милитарный".

Atmaraksi разработает VR-симулятор зенитной пушки

В учебном центре "Десна" готовят VR-обучение для расчетов зенитной пушки ЗУ-23. Виртуальный тренажер позволит военным отрабатывать наводку и стрельбу по воздушным целям без затрат боеприпасов и без износа техники. Разработкой симулятора занимается компания Atmaraksi.

В компании отмечают, что тренажер подразумевает отслеживание движений и позиционирование операторов, создание физически корректных моделей вооружения и интеграцию VR-комплекса, что позволит максимально приблизить обучение к условиям реальной стрельбы.

Основная идея решения состоит в том, чтобы дать расчетам возможность полноценно тренироваться без привязки к полигонам и без боевых боеприпасов. На фоне массового применения дронов зенитные пушки ЗУ-23 в Украине остаются одним из эффективных инструментов противодействия воздушным угрозам, а уровень подготовки операторов оказывает непосредственное влияние на результат на боевых позициях.

Об Atmaraksi

Atmaraksi (Атмаракси) — украинская инженерная компания, специализирующаяся на разработке VR и AR-решений для оборонного, образовательного и промышленного секторов. Компания создает инновационные тренажеры для подготовки военных, в частности, симуляторы стрельбы, противодействия дронам и работы зенитных установок ЗУ-23, а также разрабатывает решения для реабилитации и образовательных программ.

Компания основана в 2013 году. В настоящее время ее тренажеры используют более 100 подразделений Вооруженных сил Украины. Разработки Atmaraksi интегрируются с международными стандартами, в частности стандартами НАТО, позволяющими применять их в различных форматах подготовки и обучения.

В оборонном направлении компания сосредотачивается на создании VR-тренажеров для обучения стрельбе из пулеметов и РПГ-7, а также симуляторов противодействия FPV-дронам. Среди новых проектов – VR-симулятор зенитной установки ЗУ-23, который разрабатывается для учебного центра "Десна".

Кроме военных решений, Atmaraksi работает над гражданскими VR-проектами, в частности в сфере реабилитации военных и гражданских лиц с ПТСР и фантомной болью, а также образовательными продуктами для школьного курса "Защита Украины".

В компании отмечают инновационный подход к разработкам: их решения базируются на реалистических физических моделях вооружения, точном отслеживании движений и комплексной интеграции виртуальной реальности, что позволяет эффективно готовить специалистов в максимально приближенных к реальным условиям.

Напомним, в Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus с системой управления на основе искусственного интеллекта, который уже доказал свою эффективность в бою.

Автор:
Ольга Опенько