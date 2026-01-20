Учеба без боеприпасов: в Украине создают VR-тренажер для ПВО

Украинская компания Atmaraksi разработает VR-симулятор зенитной пушки ЗУ-23 для обучения военных. Заказчиком проекта стал учебный центр “Десна”, где планируют использовать виртуальную реальность для отработки наведения и стрельбы без затрат боеприпасов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Милитарный".

Atmaraksi разработает VR-симулятор зенитной пушки

В учебном центре "Десна" готовят VR-обучение для расчетов зенитной пушки ЗУ-23. Виртуальный тренажер позволит военным отрабатывать наводку и стрельбу по воздушным целям без затрат боеприпасов и без износа техники. Разработкой симулятора занимается компания Atmaraksi.

В компании отмечают, что тренажер подразумевает отслеживание движений и позиционирование операторов, создание физически корректных моделей вооружения и интеграцию VR-комплекса, что позволит максимально приблизить обучение к условиям реальной стрельбы.

Основная идея решения состоит в том, чтобы дать расчетам возможность полноценно тренироваться без привязки к полигонам и без боевых боеприпасов. На фоне массового применения дронов зенитные пушки ЗУ-23 в Украине остаются одним из эффективных инструментов противодействия воздушным угрозам, а уровень подготовки операторов оказывает непосредственное влияние на результат на боевых позициях.

Об Atmaraksi

Atmaraksi (Атмаракси) — украинская инженерная компания, специализирующаяся на разработке VR и AR-решений для оборонного, образовательного и промышленного секторов. Компания создает инновационные тренажеры для подготовки военных, в частности, симуляторы стрельбы, противодействия дронам и работы зенитных установок ЗУ-23, а также разрабатывает решения для реабилитации и образовательных программ.

Компания основана в 2013 году. В настоящее время ее тренажеры используют более 100 подразделений Вооруженных сил Украины. Разработки Atmaraksi интегрируются с международными стандартами, в частности стандартами НАТО, позволяющими применять их в различных форматах подготовки и обучения.

В оборонном направлении компания сосредотачивается на создании VR-тренажеров для обучения стрельбе из пулеметов и РПГ-7, а также симуляторов противодействия FPV-дронам. Среди новых проектов – VR-симулятор зенитной установки ЗУ-23, который разрабатывается для учебного центра "Десна".

Кроме военных решений, Atmaraksi работает над гражданскими VR-проектами, в частности в сфере реабилитации военных и гражданских лиц с ПТСР и фантомной болью, а также образовательными продуктами для школьного курса "Защита Украины".

В компании отмечают инновационный подход к разработкам: их решения базируются на реалистических физических моделях вооружения, точном отслеживании движений и комплексной интеграции виртуальной реальности, что позволяет эффективно готовить специалистов в максимально приближенных к реальным условиям.

Напомним, в Киеве состоялась демонстрация новейшей версии украинского дрона-перехватчика Octopus с системой управления на основе искусственного интеллекта, который уже доказал свою эффективность в бою.