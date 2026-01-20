- Категорія
В Україні показали найновішу версію українського дрона-перехоплювача Octopus
У Києві відбулась демонстрація найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus із системою керування на основі штучного інтелекту, який вже довів свою ефективність у бою.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначається, що дрон-перехоплювач продемонстрували британській делегації на чолі із заступником премʼєр-міністра Великої Британії Девідом Ламмі.
У Міноборони наголосили на високій потребі у перехоплювачах для закриття неба над Україною.
Характеристики дрона
Дрон Octopus розроблений у Збройних Силах України та оснащений системою керування на основі штучного інтелекту. Він призначений для протидії безпілотникам типу Shahed, а його ефективність підтверджена у бою.
Виробництво дрона розгортається в Україні та Великій Британії.
У листопаді 2025 року делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus, яка відкрила шлях до його виробництва у Великій Британії.
Його обсяги можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.
В Міноборони підкреслили, що взаємодія між виробниками та військовими дозволяє постійно удосконалювати цю технологію та створює високоефективну RnD-екосистему.
Нагадаємо, Велика Британія оголосила про виділення 600 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони (ППО) України та на дрони-перехоплювачі Octopus.