В Україні показали найновішу версію українського дрона-перехоплювача Octopus

дрон-перехоплювач Octopus.
Дрон-перехоплювач Octopus / Міноборони

У Києві відбулась демонстрація найновішої версії українського дрона-перехоплювача Octopus із системою керування на основі штучного інтелекту, який вже довів свою ефективність у бою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

 Зазначається, що дрон-перехоплювач продемонстрували британській делегації на чолі із заступником премʼєр-міністра Великої Британії Девідом Ламмі.

У Міноборони наголосили на високій потребі у перехоплювачах для закриття неба над Україною.

Характеристики дрона

Дрон Octopus розроблений у Збройних Силах України та оснащений системою керування на основі штучного інтелекту. Він призначений для протидії безпілотникам типу Shahed, а його ефективність підтверджена у бою.

Виробництво дрона розгортається в Україні та Великій Британії.

У листопаді 2025 року делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо дрона-перехоплювача Octopus, яка відкрила шлях до його виробництва у Великій Британії.

Його обсяги  можуть сягати кількох тисяч дронів на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

В Міноборони підкреслили, що взаємодія між виробниками та військовими дозволяє постійно удосконалювати цю технологію та створює високоефективну RnD-екосистему. 

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про виділення 600 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони (ППО) України та на дрони-перехоплювачі Octopus.

Автор:
Світлана Манько