Україна та Велика Британія підписали угоду щодо виробництва дрона-перехоплювача Octopus

Делегації Міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, який довів свою ефективність у боротьбі з іранськими “шахедами”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Це рішення стало відкриває можливість налагодження виробництва українських перехоплювачів на території Великої Британії.

За його словами, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Усі виготовлені дрони будуть передані Україні для посилення захисту повітряного простору.

"Дякую британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО", - написав Шмигаль.

Переговори про про запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україна та Велика Британія вели ще в жовтні.

Нагадаємо, у листопаді в Україні було розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.