Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,30

--0,10

EUR

48,95

-0,00

Готівковий курс:

USD

42,45

42,35

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Велика Британія підписали угоду щодо виробництва дрона-перехоплювача Octopus

дрони
Україна та Велика Британія запустили виробництво дронів-перехоплювачів Octopus / Міноборони

Делегації Міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus, який довів свою ефективність у боротьбі з іранськими “шахедами”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Це рішення стало відкриває можливість налагодження виробництва українських перехоплювачів на території Великої Британії.

За його словами, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Усі виготовлені дрони будуть передані Україні для посилення захисту повітряного простору.

"Дякую британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення нашої ППО", - написав Шмигаль.

Переговори про про запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україна та Велика Британія вели ще в жовтні.

Нагадаємо, у листопаді в Україні було розпочато серійне виробництво дронів-перехоплювачів Octopus, здатних збивати "шахеди". Технологію передано трьом першим виробникам, ще одинадцять підприємств готують свої виробничі лінії до запуску.

Автор:
Тетяна Гойденко