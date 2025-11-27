Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве дрона-перехватчика Octopus

Делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus, который доказал свою эффективность в борьбе с иранскими "шахедами".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Это решение стало открывающим возможность налаживания производства украинских перехватчиков на территории Великобритании.

По его словам, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Все изготовленные дроны будут переданы Украине для усиления защиты воздушного пространства.

"Благодарю британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление нашей ПВО", - написал Шмигаль.

Переговоры о запуске совместного производства дронов-перехватчиков Украина и Великобритания вели еще в октябре.

Напомним, в ноябре в Украине было начато серийное производство дронов-перехватчиков Octopus, способных сбивать "шахеды". Технология передана трем первым производителям, еще одиннадцать предприятий готовят свои производственные линии к запуску.