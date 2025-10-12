Украина и Великобритания запускают совместное производство дронов-перехватчиков

Украина и Великобритания ведут переговоры о запуске совместного производства перехватчиков-беспилотников в рамках проекта под названием "Осьминог".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

По его словам, проект может быть реализован уже в ближайшие месяцы и предусматривает производство примерно 2000 дронов в месяц, которые будут направлены в Украину для защиты от массовых атак типа "Шахед".

Поллард заявил, что первые линии производства будут размещены в Великобритании, но организация будет достаточно гибкой, чтобы реагировать на нужды фронта. Британская сторона обещает добавить исследования, разработки и передовое производство, недостающие украинским партнерам.

Инициатива направлена на усиление способности Украины противостоять ежедневным роям беспилотников, используемых Россией для ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре.

Президент Владимир Зеленский ранее обращал внимание, что у Украины есть производственные мощности (планы производства вооружений на сумму до 35 млрд долларов в следующем году), но для их реализации требуется финансирование и технологическая помощь от партнеров. В связи с этим Киев призывает к созданию совместных предприятий, прямому финансированию и техподдержке.

Эксперты и официальные лица также сообщали о планах сотрудничества с Британией по другим направлениям оборонной промышленности, в частности, по производству планирующих бомб.

"Мы начинаем с беспилотников по очевидным причинам. Но в целом Украина - важный партнер в создании технологий, необходимых для сдерживания России и перевооружения Европы", - подчеркнул министр оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

Если переговоры завершатся успешно, производство перехватчиков-дронов может стать важным шагом в укреплении ПВО Украины в преддверии зимы и в ответ на растущую угрозу массированных атак беспилотников.

Добавим, что Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, производство оборонной продукции Украины выросло в 35 раз. Чтобы обеспечить ВСУ оружием для уничтожения врага, украинские предприниматели сами взялись за его создание.