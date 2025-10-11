Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво дронів

Україна та Нідерланди зробили новий крок у розвитку оборонної співпраці — підписали меморандум про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

"Новий важливий крок у нашій оборонній співпраці з Нідерландами – сьогодні наші країни підписали меморандум щодо спільного виробництва дронів. Це один із перспективних напрямів двосторонньої співпраці", — зазначив глава держави.

За словами Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення підтримка Нідерландів Україні вже сягнула 9 мільярдів доларів, а в межах ініціативи PURL країна надала близько 600 мільйонів доларів.

Під час зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом сторони обговорили розвиток спільного виробництва дронів, реалізацію нової ініціативи та подальшу оборонну співпрацю.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, меморандум передбачає запуск спільного виробництва deep-strike БпЛА в Нідерландах із залученням 110 мільйонів євро інвестицій у межах програми Build with Ukraine.

"Окремо зупинилися на наших ключових пріоритетах: збільшенні виробництва дронів для фронту та захисту міст, посиленні далекобійних спроможностей Сил оборони і зміцненні санкційного тиску на агресора", — наголосив Шмигаль.

Також у серпні Нідерланди повідомили, що нададуть Україні військовий пакет на 500 мільйонів євро. Кошти підуть на закупівлю американського озброєння, зокрема деталей та ракет для систем ППО Patriot.