Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов

Украина и Нидерланды сделали новый шаг в развитии оборонного сотрудничества – подписали меморандум о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами - сегодня наши страны подписали меморандум по совместному производству дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения поддержка Нидерландов в Украине уже достигла 9 миллиардов долларов, а в рамках инициативы PURL страна предоставила около 600 миллионов долларов.

В ходе встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом стороны обсудили развитие совместного производства дронов, реализацию новой инициативы и дальнейшее оборонное сотрудничество.

По словам министра обороны Дениса Шмигаля, меморандум предусматривает запуск совместного производства deep-strike БПЛА в Нидерландах с привлечением 110 миллионов евро инвестиций в рамках программы Build with Ukraine.

"Отдельно остановились на наших ключевых приоритетах: увеличении производства дронов для фронта и защиты городов, усилении дальнобойных способностей Сил обороны и укреплении санкционного давления на агрессора", - подчеркнул Шмигаль.

Также в августе Нидерланды сообщили, что предоставит Украине военный пакет на 500 миллионов евро. Средства пойдут на закупку американского вооружения, в частности, деталей и ракет для систем ПВО Patriot.