Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,57

41,45

EUR

48,65

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Нидерланды подписали меморандум о совместном производстве дронов

Нидерланды, дроны
Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны / Минобороны

Украина и Нидерланды сделали новый шаг в развитии оборонного сотрудничества – подписали меморандум о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения президента Владимира Зеленского.

"Новый важный шаг в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами - сегодня наши страны подписали меморандум по совместному производству дронов. Это одно из перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения поддержка Нидерландов в Украине уже достигла 9 миллиардов долларов, а в рамках инициативы PURL страна предоставила около 600 миллионов долларов.

В ходе встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом стороны обсудили развитие совместного производства дронов, реализацию новой инициативы и дальнейшее оборонное сотрудничество.

По словам министра обороны Дениса Шмигаля, меморандум предусматривает запуск совместного производства deep-strike БПЛА в Нидерландах с привлечением 110 миллионов евро инвестиций в рамках программы Build with Ukraine.

"Отдельно остановились на наших ключевых приоритетах: увеличении производства дронов для фронта и защиты городов, усилении дальнобойных способностей Сил обороны и укреплении санкционного давления на агрессора", - подчеркнул Шмигаль.

Также в августе Нидерланды сообщили, что предоставит Украине военный пакет на 500 миллионов евро. Средства пойдут на закупку американского вооружения, в частности, деталей и ракет для систем ПВО Patriot.

Автор:
Татьяна Гойденко