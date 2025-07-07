Производство дронов в Украине выросло на 900% за год — исследование

За последний год украинское производство беспилотников выросло на 900%, превратив развитие дроностроения в ключевой ответ Украины в длительную войну. Это позволяет адаптировать тактику боя к современным реалиям и удовлетворять неотложные потребности фронта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает военный портал Defense Express, ссылаясь на исследования аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review.

По их данным, несмотря на рост производства Украиной с 20 тысяч БПЛА в месяц летом 2024 года до более 200 тысяч сейчас, далее следует переходить к долгосрочным механизмам и дополнительным инвестициям в новые технологии.

Исследователи обращают внимание на меньшее количество патентов на беспилотные технологии, которые представляют в Украине по сравнению с РФ и остальным миром. Отмечается, что защита собственных разработок – важный шаг в стимуляции развития направления и дальнейших научных и промышленных наработок.

Defense Express отмечает, что предоставляются данные за 2022-2023 год, когда развитие было существенно ниже, чем сейчас, то есть такие выводы не совсем актуальны. В целом это не совсем корректная метрика для оценки развития в стране, которая находится в состоянии войны, но все же важность защиты интеллектуальной собственности не стоит недооценивать.

Также речь идет о необходимости долгосрочных контрактов для ОПК, что позволит предприятиям принимать лучшие решения по найму персонала, организации производственных цепочек и последующих инвестициях. Этот вопрос уже давно поднимается многими представителями украинской оборонки.

FPV-дрон "Оса" от First Contact. Фото: Defense Express

Другим аспектом отмечают установление стандарта качества продукции, чтобы сократить проблему с поставкой проблемных изделий. Можно отметить, что больше вопроса здесь стоит не в установлении каких-либо требований, а в проверке их соблюдения.

Как отмечено в исследовании, Украине необходимо найти баланс между массовым производством беспилотников и разработкой технологических, специализированных БПЛА, таких как дроны на оптоволокне и с наведением с помощью ИИ. Важно продолжать развитие отечественной инновационной инфраструктуры, в частности, платформы Brave1, а также активно привлекать зарубежное финансирование.

Напомним, по словам министра обороны Украины Рустема Умерова, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.