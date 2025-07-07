ВСУ получили ударный FPV-дрон на базе 60-мм мины

Министерство обороны Украины кодифицировало и приняло на вооружение новый ударный беспилотный авиационный комплекс UB60D, разработанный компанией "Украинская бронетехника". Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальную страницу компании в Facebook.

В состав комплекса UB60D входит 250 FPV-дронов со встроенной боевой частью и наземная станция управления. Каждый дрон построен на базе 60 мм осколочной мины, интегрированной с системой управления в единый корпус. Такая конструкция позволяет быстро применять дроны без дополнительного снаряжения, что значительно экономит время подготовки и уменьшает нагрузку на операторов.

"БпАК UB60D — это новая разработка компании "Украинская бронетехника", представляющая в себе уже снаряженный, высокоточный FPV-дрон, основа которого 60 мм осколочная мина. Основное преимущество нашей разработки — это то, что дрон не нуждается в снаряжении боевой частью, которая экономит много времени. Именно поэтому UB6 современной войны", — рассказал генеральный директор компании Владислав Бельбас.

По словам Бельбаса, UB60D предназначен для поражения личного состава и легкой бронетехники. Комплекс отличается компактностью, быстрым приведением в боевую готовность и не требует длительного обучения операторов.

UB60D успешно прошел боевые испытания: первые тестирования прошли на Покровском направлении в январе 2025 года, а ныне дроны активно используют беспилотные батальоны на Запорожском направлении.

Напомним, украинский Skyeton будет производить разведывательные дроны Raybird в Великобритании.